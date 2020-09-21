 

Дженнифер Энистон с “Друзьями”, Зендая со статуэткой: как прошла виртуальная премия “Эмми”

21.09.2020, 12:20, Разное

Вчера Американская телеакадемия объявила лауреатов 72-й премии “Эмми”, причем, сделала это в самом безопасном в рамках пандемии формате – виртуально. Ведущим мероприятия выступил Джимми Киммел, а “посетили” ее  – кто в студии, кто дома – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Риз Уизерспун, Зендая, Реджина Кинг, Керри Вашингтон и другие звезды.

Дженнифер Энистон и Джимми КиммелДженнифер ЭнистонЗендаяРиз УизерспунКерри ВашингтонТрэйси Эллис РоссЛучшим комедийным сериалом был выбран “Шиттс Крик”, а Кэтрин О’Хара и Юджин Леви, сыгравшие в этом сериале, получили награды, соответственно, “Лучшая комедийная актриса” и “Лучший комедийный актер”. “Лучшим драматическим сериалом” стал проект “Наследники”, а “Лучшим драматическим актером” был назван сыгравший в сериале Джереми Стронг. “Наследники” также были отмечены наградами за сценарий (Джесс Армстронг) и режиссуру (Андрий Парекх). Первая в карьере статуэтка “Эмми” досталась Зендае – она стала “Лучшей драматической актрисой” за роль в сериале “Эйфория”.

“Лучшей актрисой мини-сериала” признали Реджину Кинг за роль Анджелы Абар в “Хранителях”. Аналогичную награду, но в мужской категории получил Марк Руффало, сыгравший в сериале “Я знаю, что это правда”. В итоге, больше всего наград — 11 — завоевали “Хранители”, а сериал “Шиттс Крик” получил 9 статуэток.

Звезды сериала “Друзья” – Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни КоксМарк Руффало с женой Санни

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