Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

21.09.2020, 11:08, Новости дня

В Москве 21 сентября прошла церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика». В нем принимает участие 221 конкурсант – все они успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании.

В церемонии открытия приняли участие заместители председателя Госдумы, наставники конкурса Петр Толстой и Ирина Яровая, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В приветственном слове к участникам Комиссаров напомнил, что задачу создать в стране работающую систему социальных лифтов поставил президент Владимир Путин. В рамках этого поручения была создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», а также учрежден конкурс «Лидеры России».

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система социальных лифтов в стране создана и работает. Конкурс «Лидеры России» стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. За три года проведения конкурса состоялось более 200 назначений из числа участников конкурса. Сейчас же настало время определить финалистов, а затем и победителей проекта «Лидеры России. Политика». Этот конкурс создан с целью выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для дальнейшей работы в органах представительной власти и законотворческой деятельности», – сказал на открытии полуфинала Комиссаров.

«Преимущество конкурса «Лидеры России. Политика» в том, что он способствует выявлению компетентных и талантливых людей во всех регионах России, таких людей, которые хотят проявить себя в служении своей стране. Конкурс позволяет им увидеть, как все на самом деле устроено, что такое работа во благо своей страны. Участники должны для себя ответить на вопрос, зачем они идут в политику, что лично каждый из них может сделать для процветания своего региона и государства, чем они готовы пожертвовать – личной жизнью, временем, выходными. Благодаря этому конкурсу многие наверняка избавятся от неких романтических иллюзий, ведь служение людям – это сложная каждодневная работа. Сам проект – это не просто отбор участников, у которых есть определенные качества и которые готовы работать, ведь государство вкладывается в их дальнейшее обучение, дает им возможности для роста. Это очень важно и ценно для тех, кто собирается связать свою жизнь с политикой», – поделился мнением Толстой.

Яровая отметила значимость проводимого конкурса и пожелала участникам успеха в состязаниях и дальнейшей политической деятельности. «Политика есть прежде всего служение. Успех, благополучие РФ – это всегда самоотдача и ответственность за сохранение традиций и преемственность поколений, за настоящее и будущее России. На мой взгляд, именно в этом может и должна быть истинная мотивация для прихода в политику. С огромным интересом и желанием мы готовы помочь раскрыть этот потенциал. Постараемся дать реальное представление о сложности и содержании законотворческой работы, обязательно основанной на глубоких профессиональных знаниях. Дать понимание того, что всегда в действиях политика должна быть не сиюминутная конъюнктура и тщеславие. Настоящий политический успех – в созидании и объединении, умении видеть перспективу и брать на себя ответственность за предлагаемые решения», – сказала Яровая.

Представитель Наблюдательного совета конкурса Швыдкой отметил, что в этом конкурсе многое происходит впервые. «Впервые оцениваются не управленческие, а социальные компетенции. А как можно оценить социальную ответственность участников? Как понять, что этот участник действительно мотивирован на служение обществу, на то, чтобы приносить пользу людям, а не просто идет в политику, чтобы решать свои личные задачи? Это очень непросто. От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Но у нас очень опытный Экспертный совет, я верю в его компетентность и беспристрастность. А мы в Наблюдательном совете, как и прежде, будем следить, чтобы оценки участникам выставлялись объективно и взвешенно», – обратился к участникам полуфинала Швыдкой.

Напомним, что накануне состоялось контрольное тестирование: все приглашенные в первый полуфинал участники прошли повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить свои высокие результаты, полученные на дистанционном этапе Конкурса. Это испытание смогли преодолеть не все: в полуфинале принимает участие 221 конкурсант.

Впереди у них два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены первые финалисты Конкурса «Лидеры России. Политика». 23 сентября с контрольного тестирования начнется второй полуфинал, в ходе которого станут известны остальные финалисты проекта.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ). Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».