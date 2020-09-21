Инсценировавший свою смерть украинец пытался обмануть польских страховщиков

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21.09.2020, 12:08, Новости дня

Гражданин Украины купил в Польше более десяти страховок и инсценировал свою смерть, сообщили СМИ.

«Центральное следственное управление полиции задержало 38-летнего гражданина Украины, который пытался получить 26 миллионов злотых (почти 7 миллионов долларов) по более чем десятку страховых полисов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

Уточняется, что 38-летний житель Украины Евгений П. «инсценировал свою смерть и начал путешествовать по миру». Задержан он был через год после приведения в действие своего плана.

В конце октября 2019 года в более чем десять польских страховых компаний обратилась его мать. Она подала заявления на выплату компенсаций в связи со смертью ее сына. Общая сумма компенсаций должна была составить почти 26 млн злотых.

Женщина утверждала, что ее сын погиб в июле 2019 года в результате несчастного случая. Он, якобы, плавая на катере в Киевском водохранилище на Украине, столкнулся с другой неопознанной лодкой. Женщина имела документы, говорящие о том, что ее сын выпал за борт и утонул. Его тело, якобы, было найдено через два месяца и на следующий день кремировано.

Сотрудники отдела по борьбе с организованной экономической преступностью польской полиции установили, что Евгений П. в период с октября 2018 года по январь 2019 года заключил договоры страхования жизни более чем в десяти страховых компаниях.

Кроме того, мужчина получил в декабре 2018 года польское гражданство, пользовался польскими документами, однако не уведомил об этом ни одну страховую компанию.

Полицейские установили, что в то время, когда Евгений П. должен был быть мертв, он путешествовал по миру. Используя польские документы, он посещал Украину, Великобританию, Турцию и Кипр.

Ранее украинские СМИ рассказали о нелегальных мигрантах, которые пытаются найти работу в Польше, однако их «кидают» на деньги, несмотря на обещания легального трудоустройства.



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