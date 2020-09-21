«Наследники», «Хранители» и «Шиттс Крик» получили главные «Эмми»

21.09.2020, 12:00, Новости дня

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Эксцентричная комедия «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek), семейная сага «Наследники» (Succession), и антиутопия «Хранители» (Watchmen) доминировали на воскресной церемонии вручения премий «Эмми».

Из-за пандемии коронавируса большинство звезд приняли в ней участие, не сходя со своих диванов или находясь у себя во дворе, одетые в самые разнообразные платья, толстовки и пижамы.

«Здравствуйте и добро пожаловать на вручение премий "ПандЭммии"!» – сказал ведущий Джимми Киммел, открывая шоу, в котором была масса скетчей и шуток о жизни в карантине.

«Наследники» – озорной рассказ о капризной семье, владеющей медиа-империей, был признан лучшим драматическим сериалом, а Джереми Стронг получил статуэтку как лучший актер драматического сериала за роль отверженного сына.

«Наследники» также получили премии за сценарий и режиссуру.

Самым большим шоком вечера стало признание 24-летней актрисы Зендеи, ранее работавшей на Disney Channel, лучшей актрисой драматического сериала за ее роль молодой наркоманки в «Эйфории» (Euphoria) производства компании НВО. Она обошла Лору Линни из «Озарка» (Ozark) и Дженнифер Энистон из «Утреннего шоу» (The Morning Show), которые считались фаворитами.

«Шиттс Крик», вышедший на не очень заметном канале Pop TV, но неожиданно ставший популярным, повествует о богатой семье, вынужденной жить в захудалом мотеле. Сериал получил семь «Эмми», в том числе за лучший комединый сериал и за актерские работы канадских звезд: Кэтрин О’Хары, Юджина Леви, Дэниела Леви и Энни Мерфи.

Организаторы отметили, что впервые за всю 72-летнюю историю «Эмми» комедия получила награды в семи номинациях.

Сериал компании НВО «Хранители», снятый в жанре альтернативной реальности и наполненный темами межрасовых отношений, получил награду как лучший мини-сериал. Снявшаяся в нем Реджина Кинг была признана лучшей актрисой мини-сериала за роль первоклассного полицейского детектива, а Яхья Абдул-Матин II получил статуэтку как лучший актер второго плана. «Хранители» также получили награду за лучший сценарий мини-сериала.

Создатель сериала Дэймон Линделоф посвятил «Эмми» погибшим и выжившим в резне афроамериканской общины в Талсе, штат Оклахома, в 1921 году – событии, которое отчасти вдохновило на создание сериала.

Из-за пандемии коронавируса на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире на канале АВС, не было традиционной красной дорожки и зрителей в зале. Вместо этого продюсеры разослали комплекты камер и микрофонов всем номинантам, разбросанным по 125 местам мира, которые сами выбирали, в каком виде и где их будут снимать.