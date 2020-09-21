 

Военные Японии получили новые инструкции на случай столкновения с НЛО

21.09.2020, 11:53, Разное

Японские военные получили новые рекомендации, которыми им необходимо руководствоваться при встрече с НЛО. Согласно новым правилам, обнародованным министром обороны Японии Таро Коно, военные должны сообщать обо всех случаях наблюдения НЛО.
Теперь, если у военнослужащих Японии имеется возможность сфотографировать или запечатлеть на видео НЛО, они должны это сделать, а позднее отправить полученный материал в военное ведомство. Там всю информацию анализируют для установления природы неопознанного летающего объекта.

Стоит отметить, что месяц назад в США министерством обороны были приняты аналогичные протоколы. Кроме того, была создана целевая группа, задачей которой станет изучение всех случаев столкновений ВМС США с НЛО в период с 2004 по 2014 годы.



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