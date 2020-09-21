 

В Сети опубликовали первый трейлер сериала для Disney+ «ВандаВижен»

21.09.2020, 11:53, Разное

Киностудия Marvel Studios опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер сериала «ВандаВижен». Трансляцией сериала, входящего в киновселенную Marvel, займется стриминговый сервис Disney+.
Дату премьеры «ВандаВижен» студия пока не раскрывает. Но из недавнего ролика с фрагментами всех сериалов для Disney+ стало известно, что выйдет проект в конце текущего года, а не в 2021 году, как подразумевалось изначально.

О сюжете сериала «ВандаВижен» подробностей пока нет. Главной загадкой остается появление героя Пола Беттани Вижена, который погиб в третьем фильме «Мстители», партию ему составит Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен. Кроме того, сериал выполнен в необычном формате. Его сравнивают с ситкомами 50-х годов, но содержит он в себе элементы триллера и боевика. «ВандаВижен» должен стать предысторией к фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ученые: Скалы могут помочь в решении проблемы изменения климата

23.07 / Интеллектуалы 40 стран поддержали белорусов

01.09 / “Вот такая я интересная женщина!”: Фото Анны Семенович в пестром наряде раскритиковали подписчики

19.08 / Скандалы: Из тюрьмы в бочку

01.09 / Дмитрия Певцова возмутили разносчики слухов о его коме

03.09 / Скандалы: Отдай триллион

06.09 / Легкоатлет Браун рассказал о здоровом завтраке для похудения

12.08 / Скандалы: Дерипаска дал сдачи Потанину

02.09 / Новый IT-патриотизм

24.07 / Личное: Суррогаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска