В Сети опубликовали первый трейлер сериала для Disney+ «ВандаВижен»

21.09.2020, 11:53, Разное

Киностудия Marvel Studios опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер сериала «ВандаВижен». Трансляцией сериала, входящего в киновселенную Marvel, займется стриминговый сервис Disney+.

Дату премьеры «ВандаВижен» студия пока не раскрывает. Но из недавнего ролика с фрагментами всех сериалов для Disney+ стало известно, что выйдет проект в конце текущего года, а не в 2021 году, как подразумевалось изначально.

О сюжете сериала «ВандаВижен» подробностей пока нет. Главной загадкой остается появление героя Пола Беттани Вижена, который погиб в третьем фильме «Мстители», партию ему составит Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен. Кроме того, сериал выполнен в необычном формате. Его сравнивают с ситкомами 50-х годов, но содержит он в себе элементы триллера и боевика. «ВандаВижен» должен стать предысторией к фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».