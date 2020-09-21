МВД Белоруссии назвало число участников воскресных акций протеста

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21.09.2020, 11:48, Новости дня

В Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, в протестных акциях приняли участие более 20 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Вчера, 20 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 24 протестных акции с участием более 20 тыс. человек», – сообщила она в Telegram.

По данным МВД, за участие в воскресных митингах были задержаны 442 человека, из них 266 человек были задержаны в Минске.

Отмечается, что 330 человек были доставлены в места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста. МВД Белоруссии заранее стянуло в район Дворца Независимости республики военную технику. В Бресте сотрудники милиции применили против участников протестов слезоточивый газ.

Белорусские правозащитники сообщали о задержании на протестных акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве в воскресенье по 20 человек. Среди задержанных оказался член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который был доверенным лицом Тихановской на президентских выборах.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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