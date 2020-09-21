Мнение: Сезонный фактор

21.09.2020, 11:40, Разное

Постепенно начинает расти число заболевших, у которых диагностируют модный коронавирус. В России несколько дней подряд их число превышает 6 тысяч в сутки, в Москве число зарегистрированных подбирается к тысяче.

Вопросом сразу несколько. Во-первых, число зарегистрированных заболевших прямо связано с охватом тестирования. Аномалии, которые были в "первую волну" в ряде регионов, связаны как раз с отсутствием в них сквозного тестирования, поэтому численность заболевших там была невелика. Во-вторых, сезон. Коронавирус – это вирусно-респираторное заболевание, поэтому логично, что с началом осени и изменением погодных условий начинаются и сезонные заболевания. Кстати, интересно то, что тесты на коронавирус дают положительные ответы на коронавирус вообще, а не только на пресловутый Ковид-19, а потому именно сезонный фактор просто обязан способствовать росту регистрации заболеваний.

Наконец, есть самый спорный фактор, но он же и самый убедительный. Безумные карантинные мероприятия, целью которых было задавить распространение заболевания, никак не изменят законов природы – в первую очередь, речь идет, конечно, о так называемом "коллективном иммунитете". До тех пор, пока болезнью не переболеет значительная часть населения, у которой выработается иммунитет, цепочки заражения будут достаточно длинны. И только после того, как носителей антител станет достаточно много, цепочки будут обрываться. "Коэффициент размножения" болезни только в этом случае будет устойчиво ниже 1, а значит, заболевание не будет носить взрывной характер. В этом смысле шведская или белорусская модель, безусловно, выглядят наиболее вменяемыми – нет смысла уничтожать экономику страны, если все равно до образования коллективного иммунитета болезнь будет распространяться. И наоборот – наиболее жесткие карантинные мероприятия, как в Испании или Германии, привели лишь ко "второй волне", которая началась именно сейчас – с ростом сезонных заболеваний ОРВИ.

Именно в Испании и в Германии сейчас самое мощное "анти-ковидное" движение протеста, где люди требуют прекращения изуверской практики тотальных карантинных мероприятий. В определенном смысле обычное население проявляет больший интеллект, чем власти, вооруженные экспертными заключениями. Раз болезнь невозможно победить, то нужно дать ей естественный ход развития, переболеть и забыть. Но у властей свои резоны, зачастую больше похожие на политические, чем медицинские. В тех же США в вопросах борьбы с эпидемиях политика вообще вылазит откровенно и явно – для тех же демократов лозунг "Чем хуже – тем лучше" в принципе является руководящим и направляющим. Слишком много стоит на кону.

Не стоит, конечно, забывать, что качественная западная медицина имеет и оборотную сторону – она неспособна оказывать массовую экстренную помощь в случае наступления масштабных эпидемий. Карантин связан в том числе и пониманием властями этой специфической особенности и желанием растянуть во времени рост заражений, чтобы такая однобокая медицина могла справиться с проблемой. Побочным эффектом как раз и становится уничтожение экономики в целом.

В России политические риски повторного введения карантина слишком велики – мало того, что рухнула экономика, так еще и рассыпается "вертикаль". Президент, сидя в подвале, боясь из него высунуть нос, находится на грани управляемости своей номенклатурой, так как в диктатуре, тем более персоналистской, доступ к Телу – важнейший ресурс. А в условиях, когда к Телу доступ наглухо закрыт, ресурсом становится что-то другое, но чем диктатор управлять не в состоянии. Поэтому реальная власть начинает эродировать и расползаться по сторонам. Удержать ее, сидя в бункере, становится все более проблематично. Уже поэтому возникает стойкий конфликт интересов. Для тех преступных сообществ, которые прямо и кровно заинтересованы в "стабильности", желательно прекращение карантинных мероприятий и возвращение к прежнему порядку управления мафиозным образованием Россия. Для тех группировок, которые желают существенно изменить ситуацию и перераспределить власть в свою сторону, напротив, карантин – прекрасный шанс на подобную трансформацию. Учитывая же очевидные психические проблемы у президента, который не рискует высовываться из своего убежища, у сторонников карантина шанс достаточно велик. Но и их противники стараются – поэтому ситуация "зависла". Вроде бы болезнь есть, но вводить вторую серию карантина не спешат. Хотя все показатели гораздо хуже, чем это было в апреле, когда Путин ввел "режим самоизоляции".