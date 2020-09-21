 

Мнение: Тихая гавань соратников Януковича

21.09.2020, 11:35, Разное

Группировка экс-президента Украины начала экспансию в Крыму.

В Симферополе, в арбитражном суде Крыма, 24 августа состоялось очередное заседание по рассмотрению иска ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам «Море», «Миндальная Роща» и «Морской». Истец требует взыскать 485 млн 320 тыс. руб. Этот судебный процесс — разведка боем для «семьи Януковича» и донецкого бизнеса, близкого к экс-президенту Украины, судя по всему, решивших вернуться в Крым собственниками активов туристического бизнеса, захваченного сомнительным образом. Об этой группировке много писала украинская пресса, отмечая ее активных участников: бывшего замглавы Донецкого апелляционного суда, в 2010-м возглавившего Хозяйственный суд Киева, а ныне проживающего в Австрии Артура Емельянова; экс-председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова; старшего сына экс-президента Украины Александра Януковича. Членами этой группы украинская пресса называла и братьев Павла Малика и Дмитрия Мурахвера: прославились «донецкие» целой серией громких поглощений, проведенных как в Украине, так и в других странах. Вот теперь они добрались и до Крыма….

…Судебный процесс по иску ООО «Инвест-Фактор» к алуштинским пансионатам выглядит как своеобразная «разведка боем»: можно ли рассматривать Крым в качестве «тихой гавани», где «донецкие» приберут к рукам активы российских предприятий при помощи документов, изготовленных в Украине.

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Источник: Ирек Муртазин



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