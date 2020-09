Мнение: Полковник Смит хватает за ноги

В коллекции британского музея Виктории и Альберта хранится удивительный парадный портрет английского баронета за странным занятием. Я подчеркиваю, что это парадный портрет, созданный для увековечивания важного события, прославления своей модели и украшения его дома на видном месте для памяти потомков. Что же здесь изображено и почему?



Anonymous painter. Colonel Smith Grasping the Hind Legs of a Stag. 1640-80, V&A

Полное название картины звучит как "Полковник Смит, ухватившийся за задние ноги оленя". Датируется она 1640-80 годами.

Из аннотации на сайте музея мы узнаем, что заказчиком картины, возможно, был сэр Томас Смит (ум. 1668) или баронет сэр Эдвард Смит (ум. 1717). Картина была написана для поместья Хилл-Холл в Эссексе.

Эта усадьба, построенная во времена Елизаветы Тюдор, является одним из самых ранних сохранившихся образцов классицизма в Англии.

Данный Смит, несмотря на неудачную фамилию, в английской истории не затерян: его дядя был Томас Смит — друг Сесила и секретарь госсовета во времена Елизаветы, в доме его воспитывался тот самый граф Оксфорд, которого подозревают в авторстве пьес Шекспира. А дочь была замужем за человеком, на чьей земле был построен театр "Глобус". В 18 веке потомки, задолбавшись, изменили фамилию на Smijth, потому что, конечно, с такой фамилией делать карьеру тяжело (и это у них еще гугла не было!). Династия не пресеклась до сих пор (Smith, later Smyth, later Smijth, later Bowyer-Smijth).

Для нас же главное, что на обороте картины с оленем есть латинские стихи, чьим автором является сэр Роберт Рот Младший (Sir Robert Wroth II; about 1576-1614), из которых мы узнаем сюжет необычного портрета. Об этом Роте известно мало, кроме того, что он был мужем знаменитой поэтессы леди Мэри Рот, племянницы Филипа Сидни. Муж умер рано, в историю литературы не вошел.

Портрет Мэри Рот.



А вот стихотворение с оборота



Перевожу аннотацию, в которой пересказывается стихотворение:

"Богатые семьи в XVII веке часто заказывали картины, чтобы увековечить храбрость или благородство предков. Этот портрет необычный, поскольку он воспевает проявление физической мощи и включает стихотворение, это описывающее. Картина была создана в честь поступка полковника сэра Уильяма Смита, который унаследовал Хилл-Холл в Эссексе примерно в 1577 году. Юмористическое латинское стихотворение было написано его другом и соседом сэром Робертом Ротом из Лоутон-Холла (находится в трех милях от Хилл-Холла).

Подлинная картина, вероятно, была утрачена во время Гражданской войны 1642–1646 годов, когда Хилл-Холл был разграблен, но семья Смитов, очевидно, заказала взамен сделала данную копию. Полковник изображен в костюме XVII века того периода, когда была сделана копия.

Согласно стихотворению, в огороженный сад полковника Смита ворвался олень и начал потраву. Полковник выпустил на него собак, но олень убежал. Вдруг он упал в яму, и вслед за ним упал и полковник. Смит схватил с животное, пытавшееся убежать, олень поволок его за собой, но наконец, человек одолел его. Затем Смит связал ноги зверю одной из своих подвязок".



Данный образ еще почему-то связывают с английскими строками из Библии "Naphtali is a hind let loose" (Genesis 49, v2; по-русски вообще не по теме: "Неффалим — теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви").