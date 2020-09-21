Мнение: У зарплаты два горба

21.09.2020, 11:25, Разное

В США оператор беспилотного автомобиля убил пешехода. Даму наняли, чтобы она контролировала робота, а она, как почти всегда и бывает, отвлеклась, начала смотреть фильмы. Система тогда не умела нормально распознавать пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, поэтому роботу потребовалось целых пять секунд, чтобы начать тормозить. Если бы оператор смотрел на дорогу, пусть даже расслабленно, он бы успел надавить на тормоз:

https://www.gazeta.ru/social/2020/09/16/13253677.shtml

Проблема типична для бизнеса. Если мы посмотрим на график зарплат операторов, мы увидим там два горба.

На первом горбе зарплат будут ленивые безответственные операторы, которые плевать хотели на свою работу, и которые без неусыпного контроля начальства очень быстро начинают манкировать своими обязанностями. Они просят за свой труд, допустим, от 80 до 120 монет в месяц.

На втором горбе зарплат будут ответственные операторы, всерьёз готовые восемь часов подряд надзирать за работой робота, мужественно сражаясь при этом со сном и скукой. Такие люди нужны везде, так что их получится нанять не меньше, чем за 250-350 монет в месяц.

Теперь представим себе типичного кадровика, которому дали задание нанять хороших операторов. Он изучает рынок и видит там следующее:

1. Плохие операторы стоят 80-100 монет в месяц.

2. Нормальные операторы стоят 100-110 монет в месяц.

3. Хорошие операторы стоят 110-120 монет в месяц.

4. Какие-то безумцы пытаются надуть работодателя, требуя по 250-350 монет в месяц за работу, которая столько не стоит.

Кадровик понимает, что бюджет у него ограничен, и что начальство расстроится, если он будет швырять деньги фирмы направо и налево. Он нанимает «хороших» операторов за 110-120 монет в месяц, не понимая, что выбрал всего лишь лучших из худших, в то время как его организации нужны люди совершенно другого уровня.

Идёт время, ежедневные косяки «дешёвых» операторов закономерно приводят к закономерным ЧП, но кадровая политика не меняется, так как разница между оператором за 120 и 130 монет отсутствует, а увеличивать зарплату сразу в несколько раз никому и в голову не приходит.

Хорошо, когда результат виден сразу, как у программистов. Программисту выдают задачу, и он либо её решает, либо нет. Негодные программисты, которые пытаются брать низкой ценой, отсеиваются очень быстро: если задачу надо решить за неделю, а программист сидит над ней вот уже три месяца, значит он не тянет, и, следовательно, с ним надо расставаться.

В случае с оператором результат сразу не виден: и плохой, и хороший оператор, казалось бы, справляются с работой. Получается как в меме про того пирата, который не мог отличить чью-то мазню от хорошей картины, так как не обладал достаточным художественным вкусом.

Когда наступает ЧП, одного плохого оператора увольняют, однако работодатель оставляет на рабочих местах всех прочих плохих операторов, наивно думая, будто уволенный чем-то отличался в худшую сторону от остальных. В реальности уволенный не отличался ничем, и другие операторы ровно так же смотрят фильмы на смартфонах: просто им ещё не попался их пешеход. Разумеется, это относится не только к операторам беспилотных такси, — довольно редкой профессии, — но и к большинству других операторов.

Ещё одна типичная профессия с двумя горбами зарплат — журналистика. На рынке есть масса неопытных или неумелых журналистов, готовых работать по 12 часов в день за зарплату вдвое ниже средней по региону. Также на рынке и талантливые журналисты, способные проводить полноценные расследования и выдавать отличные тексты: такие мастера просят уже зарплату раз в 5-10 большую, нежели средний журналист.

Группу «дорогих» журналистов кадровики не замечают: они видят очередь за забором из тех, кто готов вкалывать за копейки, и выбирают лучших кандидатов из этой очереди несчастных. Разговоры с «дорогими» журналистами строятся по стандартному сценарию:

— Мы готовы предложить вам 100 монет.

— Я сейчас работаю за 800 монет.

— Вы же понимаете, что в журналистике таких зарплат не бывает? Вот стопка кандидатов, все готовы работать за 100 монет. Мы понимаем, что вы талант, и можем специально для вас в виде исключения предложить 125 монет, это предел.

В итоге талантливые журналисты идут в пиар-отделы корпораций, в не связанные с журналистикой профессии и в прочие места, где они могут получить справедливую плату за свой труд. Кто остаётся при этом работать в СМИ, мы знаем.

Хорошо частному работодателю. Выслушав очередной раз жалобу от подчинённых, что «работать не с кем», «уже год специалиста не найти» и «у всех руки из задниц растут», собственник фирмы может принять волевое решение — перейти в другую ценовую лигу, чтобы начать нанимать сотрудников нужного уровня.

У государства такой возможности нет: попытка в разы увеличить зарплаты будет или зарублена на корню вышестоящим руководством, или приведёт к тому, что высокие зарплаты будут платиться случайным людям. Разумный кадровик, состоя на госслужбе, не будет даже и пытаться выбить нормальные зарплаты под свои вакансии: это изначально проигрышная затея.

Плохо и самим высококвалифицированным специалистам. Если только в отрасли нет чёткого понимания, что специалист высокого класса стоит столько-то, зарплату такому специалисту будут везде предлагать несуразно низкую. Зачастую единственный выход — смена профессии на ту, за которую работодатели готовы нормально платить.

PS. Это семьдесят вторая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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