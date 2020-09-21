 

Известную ведущую забрали в психдиспансер после прогулки голышом по Подмосковью

21.09.2020, 11:23, Разное

В Сети опубликовали видео, на котором девушка разгуливает в абсолютно обнаженном виде по проезжей части в городе Раменское Московской области. В голой барышне опознали известную актрису и телеведущую Хильду Кармен, передает Пятый канал.

Девушку доставили в психоневрологический диспансер. После появления ролика многие предположили, что эксцентричное поведение девушки может объясняться действием каких-либо сильнодействующих препаратов. Однако их следов в крови ведущей обнаружено не было. Сейчас специалисты склонны полагать, что речь идет о нервном срыве.



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