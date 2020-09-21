Мистические духи огня – огненные саламандры

21.09.2020, 11:24, Разное

На протяжении веков многие культуры рассказывали о четырех основных элементалях (духах) природы: земля, вода, воздух и огонь.

Деятельностью этих духов люди пытались объяснить все природные явления, в том числе самые странные. И самым впечатляющим из них был, конечно же, огненный дух.

Самым известным из них является огненная Саламандра. О них веками рассказывались сказки и легенды, иногда даже указывалось, что именно огненные саламандры обучили человечество пользоваться огнем. Такие явления как шаровые молнии или Огни Святого Эльма тоже считались проявлением деятельности огненной саламандры.

Внешность саламандр, несмотря на земноводное название, часто описывалась как гуманоидная, с человеческим пламенным лицом, горящими раскосыми глазами и мерцающими телами, представляющими собой пульсирующие сгустки огня. Их форма постоянно находится в движении, постоянно перемешивается и взбалтывается.

Огненные саламандры долгое время считались самыми сильными и свирепыми из элементалей, связывались с южным направлением и на Ближнем Востоке ассоциировались с джиннами.

В книге “Тайные учения всех веков” за авторством Мэнли П. Холла так описываются огненные элементали:

“Средневековые исследователи духов природы придерживались мнения, что самая распространенная форма огненной саламандры похожа на ящерицу около 30 см в длину, которая светиться огнем и ползает среди пламени. Но другая группа описывалась как огромные человекоподобные пылающие гиганты в развевающихся одеждах, защищенные листами огненной брони

Некоторые средневековые авторитеты, в том числе аббат де Виллар, считали, что Заратустра (Зороастр) был сыном Весты (жены Ноя) и великого саламандры Оромасиса. Поэтому с тех пор на персидских жертвенниках поддерживается неугасающий огонь в честь пылающего отца Заратустры.

Одним из наиболее важных видов саламандр были Актничи (Acthnici), которые выглядели как огненные шары с размытыми нечеткими краями. В ночное время они парят над водой и изредка появляются в виде огненных россыпей на мачтах кораблей (огни святого Эльма).

Саламандры были самыми сильными и могущественными из элементалей, их правителем был ужасный и внушающий страх своим внешним видом дух по имени Джин. Все саламандры были очень опасны и мудрецы предупреждали держаться от них подальше, так как польза, которую принесет людям общение с ними, несоизмерима с заплаченной за это ценой.

Поскольку древние связывали тепло огня с Югом, считалось, что саламандры обитают на Юге. Также считается, что саламандры оказывают свое влияние на всех живых существ бурного темперамента, воздействуя на эмоциональную природу посредством тепла тела, печени и кровотока”.

Хотя эти таинственные огненные элементали по своей природе были чисто разрушительными, они также рассматривались как связанные с возрождением, обновлением и восстановлением. Английский провидец и философ Джеффри Ходсон, умерший в 1983 году, рассказывал о них так:

“Золотисто-желтым цветом и пламенем они напоминают гигантских людей, созданных из огня, в руках у каждого по копью, а на головах золотой венец из живого пламени. Пламя вырывается из них со всех сторон, каждое изменение сознания испускает язык пламени, каждый жест бросает поток огня.

Они образуют величественное тело солнечных огненных ангелов, каждый из которых находится на своем месте, где лепестковидные языки пламени устремляются вперед, окружая солнце. Через них проходит сила, которая попутно трансформируется, чтобы ее обнаженная энергия не разрушила систему, которую она регенерирует и трансформирует.

Они защищают солнечную систему, чтобы огненная сила не ослепляла глаза тех, для кого она является источником света, не сжигала тех, для кого она является источником тепла, и не разрушала тех, для кого она является источником энергии.

Цель универсального огня – возродить и преобразовать, обеспечить непрерывность роста посредством изменений и гарантировать, что никакая часть или части вселенной не станут статичными и инертными”.

Каким бы ужасными и свирепыми ни были огненные саламандры, на протяжении веков было много людей, которые пытались призвать этих элементалей с разными результатами.

Одним из них был сам Ходсон, который рассказывал, что однажды встретился с огненным элементалем в своем видении и отправился с ним в путешествие по царству духов:

“Мне казалось, что я стою с ним, погруженный в море огня, которое было однородным и всепроникающим, но полупрозрачным. Хотя расстояния и размеры этого огненного мира были настолько колоссальны, что физически недостижимы, тем ни менее на этом уровне они были вполне доступны мне. Я стоял погруженный в водопад пламени…

По руководством огненного ангела я перемещался в этом огненном мире, но какое бы большое расстояние мы не преодолевали, я видел его все в том же аспекте. Это будет понятно тем, кто знаком с идеей четвертого измерения.

Появление солнечных Владык Огня было великолепным и внушающим благоговение, их рост был гигантским, хотя они и не приблизились к размеру самых основных огненных лепестков. Их формы были определенно человеческими, хотя каждая клетка в их телах напоминала ревущую печь, а пламя непрерывно прыгало и играло вокруг них. Я не мог видеть их лица и их глаза были скрыты от моего взгляда, но я получил впечатление красоты столь же сильной, как и впечатление силы”.

Еще один рассказ о контакте с огненным элементалем был описан оккультистом Уильямом Мистеле, который предположительно установил психический контакт с магом-атлантом по имени Хеандра, который призвал великого духа огня по имени Пирум:

“Почти без усилий Пирум переключался между своим миром и миром Хеандры. Голос Хеандры и сознанное им энергетическое поле открыли ему врата. Пируму нужно было лишь шагнуть в пространство пылающего красного света, чтобы увидеть Хеандру лицом в лицу.

Хеандра увидел перед собой существо, внешне похожее на человека, но воздух вокруг него был размытым, как будто тепло искажало образ его тела или как будто аура пульсировала внутри его собственного внутреннего света.

Глаза Пирума были подобны дверным проемам, через которые можно было видеть огонь, горящий внутри земли. И голос Пирума, когда он заговорил, был скрипучим и нетерпеливым, как голос полководца, который только что захватил города, которые он осаждал в течении месяцев. В его голосе был резонанс, что-то совершенно подземное, глубинное, как глубокий тусклый рокот земной каменной платформы, когда она раскалывается и трется о край континента”.

Для любого колдуна или мага вызов огненного элементаля требовал наличия очень чистой душевной чистоты и сильного и глубокого владения магией. Только при таких условиях можно было надеяться не только контролировать дух, но и пережить его появление. Пирум рассказал Мистеле следующее:

“Менее горстки смертных когда-либо приходили рядом со мной и выживали. И только один или двое были готовы как вы войти в область, где я царствую, без необходимости скрывать свой страх и трепет.

Я наблюдаю за всем огнем на Земле и меня мало волнует ваша раса. Я не высокомерны, я просто не уважаю людей, потому что они не стремились открыть силу, скрытую в их сердцах. Они думают, что сила является внешней по отношению к их “Я” и что она заключается в способности связывать материю или подчинять себе других живых существ.

Те, кто пребывают в моих владения, очарованы верой – они хотят чего-то бесплатно, не предлагая ничего взамен. Они пытаются очаровать меня, произносят устрашающие и ужасные имена богов, богинь и диких животных из различных религий. Какая чепуха!

Неужели они думают, что могут изводить меня, когда я могу приказать морю магмы пройти вверх на две тысячи миль, пока она не пробьет поверхность мира и не образует горы, высотой в 3 мили? Эти маги не могут даже приказать своему телу перекачивать кровь в ту часть сердечной мышцы, которая задыхается от закупорки артерий.

Ожидают ли они, что я встану на колени и подчинюсь их команде? Они тщетно воображают, что они едины с Богом, когда они бормочут и повышают голос до крика. Они думают, что произнеся слова Бога или Его имя, их голос превращается в Его голос”.

Существовали ли такие сущности когда либо на самом деле и потому остались в легендах? Это, безусловно, очень интересный взгляд на мир паранормального и духовного, который очень редко затрагивается и считается исторической странностью.