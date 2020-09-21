Суд приостановил выполнение указа Трампа о запрете WeChat

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21.09.2020, 11:20, Новости дня

В США федеральный суд временно заблокировал распоряжение президента Дональда Трампа о запрете мессенджера WeChat в стране. Об этом 20 сентября сообщил канал CNN.

Иск подала группа пользователей WeChat из США. Вынося предварительное решение, судья Лорел Билер заявила, что, согласно доказательствам истцов, распоряжение Трампа нарушает первую поправку к Конституции США о свободе слова.

Как говорится в заявлении судьи, доказательства истцов свидетельствуют о том, что WeChat – фактически единственное средство связи для многих в группе, и не только потому, что Китай запрещает другие приложения, но и потому, что у китайцев с низким уровнем английского языка нет других вариантов.

Судья отметила, что, как заявили истцы, существует альтернатива полному запрету мессенджера, например, запрет устанавливать его на правительственных устройствах или принятие других мер для обеспечения безопасности данных.

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, иходящих от китайского приложения WeChat. Президент заявил, что это приложение собирает большие объемы данных, может использоваться для слежки и цензурирует информацию. Согласно указу, по истечении 45 дней будут запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией Tencent Holdings Ltd, владеющей WeChat.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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