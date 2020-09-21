 

Стрижак: Задержаны двое жителей Одессы, которые изготавливали и сбывали огнестрельное оружие

21.09.2020, 11:20, Новости дня

Полиция задержала двух жителей Одесской области, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте на всей территории Украины огнестрельного оружия, подпольную мастерскую они устроили по месту жительства одного из фигурантов. Об этом сообщил глава полиции Крыма Виталий Стрижак, пишет пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Деятельность подозреваемых полиция документировала несколько месяцев, также правоохранители сделали у них ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

“Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую. Полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Также они изъяли оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, макеты пистолетов и их комплектующие.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины –незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

ВИДЕОВидео: mvs.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Познер: Это наша страна и у нас есть долг – голосовать

26.07 / Мясников назвал ключевые параметры здоровья

22.08 / Навального увезли из омской больницы в аэропорт

12.09 / Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

28.06 / Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

28.07 / Пустые пляжи и рестораны — COVID-19 нанёс тяжёлый удар по европейскому туризму

29.07 / В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

13.08 / Силовики покинули офис «Яндекса» в Минске

07.07 / Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ

27.07 / Эксперт объяснил решение Польши выйти из «феминистско-гомосексуальной» конвенции Совета Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска