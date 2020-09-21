Стрижак: Задержаны двое жителей Одессы, которые изготавливали и сбывали огнестрельное оружие

21.09.2020, 11:20, Новости дня

Полиция задержала двух жителей Одесской области, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте на всей территории Украины огнестрельного оружия, подпольную мастерскую они устроили по месту жительства одного из фигурантов. Об этом сообщил глава полиции Крыма Виталий Стрижак, пишет пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Деятельность подозреваемых полиция документировала несколько месяцев, также правоохранители сделали у них ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

“Следователи полиции Крыма под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополя провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую. Полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3000 патронов различного калибра, три гранаты РГД-5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Также они изъяли оборудование для изготовления взрывных устройств и оружия, устройства для бесшумной стрельбы, макеты пистолетов и их комплектующие.

Подозреваемым инкриминируют ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины –незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

ВИДЕОВидео: mvs.gov.ua