 

В России хотят увеличить пособие безработным с детьми

21.09.2020, 11:18, Разное

Идея по увеличению пособия по безработице является частью проекта Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством РФ на 2021–2023 годы. Благодаря этому документу определится вектор деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Сейчас данный проект еще обсуждают. Полный перечень предложений обещают сформировать к концу октября 2020 года.

Советник одного из департаментов ФНПР Егор Пьяных отметил, что идея повышения пособия безработным заключается не только в том, чтобы сохранить эту выплату, но и применять ее регулярно. На данный момент незанятые родители получают три тысячи рублей дополнительно к основному пособию в связи с кризисом.

На сколько хотят увеличить выплату, в ФНПР пока не сообщили, поскольку этот вопрос требует тщательной проработки. При этом отмечается, что пособие должно быть не меньше прожиточного минимума на детей – порядка 11 тысяч рублей. Также неизвестно, оба ли родителя смогут получать больше.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. Эта идея также прорабатывается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Мнение: Климатически нейтральная Европа

14.07 / Один из самых необычных Android-смартфонов Microsoft Surface Duo задерживается, но все еще должен выйти этим летом

29.06 / Есть пострадавшие: на северо-востоке Москвы прогремел взрыв

27.08 / “Тратит на Пугачеву 10 млн в месяц”: Андрей Разин объяснил решение Максима Галкина стать амбассадором AliExpress

22.07 / Ученые: Первые пандусы для инвалидов появились в Древней Греции

30.06 / Мнение: Атлас деколонизации США

20.09 / Сын певицы Валерии рассказал о своем первом “незаконном” бизнесе

19.09 / Хакерская атака впервые убила человека: в Германии пациентка погибла из-за заражения серверов

19.07 / СМИ в США узнали об аресте военного ВМС по обвинению в передаче данных РФ

10.08 / Ученые доказали способность кошек переносить коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска