На крыше дома в Петербурге нашли останки ребенка

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21.09.2020, 11:18, Разное

Рабочие занимались уборкой крыши дома 1934 года постройки на Обводном канале в Санкт-Петербурге, когда нашли детский череп, передает сайт VSE42.RU. Они незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие на место специалисты обнаружили остальные фрагменты тела. По предварительным данным, ребенку было около семи лет. Устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.



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