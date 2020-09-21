На крыше дома в Петербурге нашли останки ребенка

21.09.2020, 11:18, Разное

Рабочие занимались уборкой крыши дома 1934 года постройки на Обводном канале в Санкт-Петербурге, когда нашли детский череп, передает сайт VSE42.RU. Они незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие на место специалисты обнаружили остальные фрагменты тела. По предварительным данным, ребенку было около семи лет. Устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.