Диетолог рассказала о способе защиты глаз от старческих болезней

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21.09.2020, 11:18, Разное

Американский специалист в сфере здорового питания Джулианна Хевер перечислила элементы, позволяющие спасти глаза от старческих болезней. Исследование проводил Национальный институт зрения.
Сотрудники медицинского учреждения устроили эксперимент с участием 4700 человек возрастом старше 55, но младше 80 лет. Всех респондентов разделили на 4 группы. В течение пяти лет одной группе необходимо было принимать определенные пищевые добавки, включавшие витамин A, цинк и медь. Остальные три группы добавляли в свой рацион «чистый витамин», плацебо, а также медь и цинк.

Оказалось, что наилучшие результаты наблюдались у испытуемых из первой группы. На четверть у них сократились случаи развития дисфункции зрения, а риск возникновения старческой слепоты уменьшился на 19%. При этом витамины необязательно приобретать в синтезированном виде. В большом количестве они содержатся в тыкве, моркови, твороге и яйцах.



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