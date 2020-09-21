Диетолог рассказала о способе защиты глаз от старческих болезней

21.09.2020, 11:18, Разное

Американский специалист в сфере здорового питания Джулианна Хевер перечислила элементы, позволяющие спасти глаза от старческих болезней. Исследование проводил Национальный институт зрения.

Сотрудники медицинского учреждения устроили эксперимент с участием 4700 человек возрастом старше 55, но младше 80 лет. Всех респондентов разделили на 4 группы. В течение пяти лет одной группе необходимо было принимать определенные пищевые добавки, включавшие витамин A, цинк и медь. Остальные три группы добавляли в свой рацион «чистый витамин», плацебо, а также медь и цинк.

Оказалось, что наилучшие результаты наблюдались у испытуемых из первой группы. На четверть у них сократились случаи развития дисфункции зрения, а риск возникновения старческой слепоты уменьшился на 19%. При этом витамины необязательно приобретать в синтезированном виде. В большом количестве они содержатся в тыкве, моркови, твороге и яйцах.