Медики назвали средство профилактики от болезни Альцгеймера

21.09.2020, 11:18, Разное

Медики рассказали о средстве профилактики болезни Альцгеймера. Прежде всего, необходимо тренировать мозг, чтобы не допустить ухудшения когнитивных способностей.

В среднем после выявления болезни Альцгеймера человек живет порядка 7 лет. Только 3% пациентов перешагивают вышеназванный рубеж. Любая умственная деятельность, в том числе изучение новых языков, способствует укреплению связи между нейронами. Мозг должен работать, чтобы нормально выполнять возложенные на него функции.

Изучение иностранных языков стимулирует нормальную работу височной, лобной и нижней теменной долей мозга. Эти области ответственны за концентрацию внимания и памяти. Способность говорить на нескольких языках оттягивает наступление старения не насколько лет.

Также медики советуют делать несколько несложных упражнений. Рекомендуется выполнять определенные манипуляции непривычным путем: чистить зубы левой рукой, заниматься рукоделием для развития моторики рук. Средством профилактики слабоумия является спорт, поскольку во время тренировок происходит выработка эндорфинов, а эти гормоны стимулирует выработку нервных клеток.