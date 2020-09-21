В 2027 году Россия и NASA начнут искать жизнь на Венере

21.09.2020, 11:18, Разное

Россия и американское космическое агентство NASA в 2027 году могут запустить программу «Венера-Д», целью которой станет масштабное изучение второй планеты в Солнечной системе в рамках поиска возможной жизни. Об этом пояснила сотрудница Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Венеру изучают продолжительное время, но планета до сих пор остается одной из самых загадочных. Так, зонд NASA Mariner 10 сфотографировал небесное тело в ультрафиолетовом диапазоне, на снимке исследователи увидели странные темные полосы, природу которых может раскрыть миссия «Венера-Д».

В рамках данной космической программы эксперты отправят к Венере орбитальный аппарат и посадочный модуль, срок службы которого составит не менее 30 дней. Предыдущие модули работали в течение короткого промежутка времени из-за экстремальных условий на поверхности Венеры. Орбитальный аппарат займется поисками жизни в атмосфере Венеры, существование которой на сегодняшний день является гипотетическим.

К миссии «Венера-Д» могут присоединиться Япония и некоторые страны Европы. Так, Япония разрабатывает набор камер, делающих снимки в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Италия может предоставить спектрометры, а Германия — инфракрасную камеру для наблюдения за ночной стороной Венеры.