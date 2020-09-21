 

Зачем умер отец Бони? – Личное мнение

21.09.2020, 11:13, Разное

У Виктории Бони умер отец, до которого ей не было никакого дела, и она тут же устроила из этого дешёвое представление в Эскортограме.

Пожалуй, процитирую отрывок:

Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни!
В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни… Я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в Марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!
Какими бы не были наши отношения, мы безумно любим нашего отца!
Я так же знаю, что он тоже очень нас любил!

Теперь вы, как и я, видите, что:

а) Вике до отца не было никакого дела,
бэ) она — плохая дочь и врунья?

Если Боня только сейчас узнала о смерти отца, которая произошла в марте, то это означает только одно: много месяцев она отцу не звонила.

Это не жена папы скрыла его смерть от Вики. Это Вика не звонила папе.

Если бы Боня, как она утверждает, «безумно» любила отца, то она бы с ним общалась, звонила бы ему, разговаривала. Но нет: всего этого не было.

Зато когда отца Бони не стало, у неё появился отличный повод для очередной драматичной публикации в Эскортограме.

Зачем умер отец Бони? Чтобы Вика устроила представление с соцсетях.

Боня — плохая дочь, которая об отце и не вспоминала. Так выглядит моя правда.

Согласны с ней?

А ваши отношения с отцами как выглядят?

Источник: Лена Миро



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