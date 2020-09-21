 

Власти Китая обнаружили коронавирус на упаковке кальмаров из России

21.09.2020, 11:08, Новости дня

Власти города Чанчунь китайской провинции Цзилинь обнаружили COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, импортированных из России, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы правительства города Чанчунь.

«18 сентября в районе Куаньчэн во время проверки одной из пищевых компаний на одной упаковке щупальцев кальмаров был обнаружен COVID-19. 19 сентября после повторной проверки тест вновь оказался положительным. Проверка показала, эта продукция была ввезена местной компанией из России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сообщается, после этого власти провели тестирование на нуклеиновую кислоту всех складских запасов и окружающей среды этого товара, а также людей, которые могли иметь контакт с продукцией, все взятые пробы оказались негативными.

Власти призвали население внимательно относиться к покупке замороженных морепродуктов, принимать меры индивидуальной защиты во время походов на рынки, чтобы снизить риск заражения.

О том, ввели ли запрет на ввоз из РФ продукции этой компании, не уточняется.

Ранее продукты из магазина посоветовали дезинфицировать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Ураган «Лаура» ослаб до категории тропического шторма

25.06 / Футбол. Чемпионат Англии. “Ливерпуль” разгромил “Кристал Пэлас”

29.07 / Пуск «Протона-М» отложен

20.08 / Эксперт рассказал, как использовать режим полета в телефоне

18.09 / Трамп и Байден встречаются с избирателями в колеблющихся штатах

30.08 / США возмутились «опасными маневрами Су-27» при перехвате B-52

15.07 / В Великобритании допустили хакерские атаки со стороны Китая из-за мер Лондона против Huawei

16.07 / В Twitter объяснили массовый взлом аккаунтов знаменитостей

22.07 / В Госдеп направили ноту из-за нападения на журналистов Первого канала в США

12.09 / Представили пикап на базе Volkswagen Golf Alltrack

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска