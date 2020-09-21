Ветеринары начали выяснять причину массовой гибели птиц под Саратовом

21.09.2020, 11:08, Новости дня

Ветеринары в Саратовской области проводят проверку по факту массовой гибели птиц в городе Балаково, мертвых птиц отправили на экспертизу.

По словам руководителя Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных Алексея Балалаева, ветеринары выехали на место и забрали погибших птиц для исследования, их отправили в Энгельс, информирует «ProBalakovo».

Балалаев уточнил, что погибшие птицы – грачи. Результаты анализов станут известны в течение дня.

В управлении ветеринарии Саратовской области также проводят проверку случая массовой гибели птиц в Балаково. Они отобрали пробы биоматериала для проверки на птичий грипп. Пока специалисты в качестве основной версии рассматривают возможную инфекцию.

В субботу жители Балаково заметили погибших птиц на перекрестке улиц Трнавской и 30 лет Победы, десятки грачей замертво падали прямо на проезжую часть, при этом следов от выстрелов обнаружено не было. В группе «Балаково и балаковцы» во «ВКонтакте» были опубликованы фото и видео инцидента.

В комментариях пользователи предположили, что причиной гибели птиц мог стать громкий салют, в результате чего у них произошел разрыв сердца. Другой пользователь посчитал причиной их смерти сильное напряжение или птичий грипп.