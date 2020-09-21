 

RT анонсировал новое шоу с Маргаритой Симоньян

21.09.2020, 11:08, Новости дня

RT запускает новое шоу, в котором на вопросы подписчиков отвечает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Задать видеовопрос можно на сайте chtd.rt.com. Для этого необходимо быть подписанным на YouTube-аккаунты Маргариты Симоньян или RT на русском не менее 90 дней.

Вопросы к первому выпуску принимаются до 28 сентября. Премьера шоу состоится 1 октября.



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