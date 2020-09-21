Дочь Любови Успенской заявила, что ее «год травили в психушках»

21.09.2020, 10:53, Разное

Недавно в Сети появился видеоролик, на котором Татьяна Плаксина совершает странные поступки под воздействием алкоголя. Дочь Любови Успенской узнала, что этот материал сняла актриса Екатерина Мельник, после чего сделала заявление, что ее «год травили в психушках».

После публикации видео молниеносно разлетелось по Telegram-каналам и различным СМИ. Пользователи обсуждали поведение 30-летней Татьяны Плаксиной. По словам девушки, после произошедшего она посетила страничку Екатерины Мельник в Instagram. Дочь «королевы шансона» заявила, что актриса такая же «моложавая жительница с искусственной мимикой», как и ее знаменитая мать. Татьяна Плаксина считает, что такие люди могут только «высмеивать боль другого человека».

Наследница Любови Успенской пояснила о тяжелом периоде в жизни, который она переживала после аварии. Было ощущение, что ее «переехали грузовиком», после чего «начались физические и моральные издевательства». Татьяне Плаксиной «потребовался год, чтобы выжить». По ее словам, была череда ненужных операций, последствия которых ей пришлось потом исправить. Она постоянно пребывала в реабилитационных центрах и психушках, где ее «травили и не позволяли переломам исцелиться».

Татьяна Плаксина обижена на свою мать, так как утверждает, что «королева шансона» не поддержала ее в трудные времена. Как она отметила, Любовь Успенская «смеялась над ее болью», пока она «задыхалась в комнате, расположенной по соседству». Поэтому девушка говорит, что ради хайпа знаменитости «готовы убить человека».

В ДТП молодая художница попала пару лет назад. Звездная мать проплатила ей дорогостоящее лечение, но состояние дочери не улучшилось. Год назад девушка заявила в эфире ток-шоу, что Любовь Успенская над ней издевалась, после чего уехала жить в США к отцу. Дочь певицы регулярно публикует странные видеоролики, а ее мать предполагает, что такое поведение связано с обрядом, который 30-летняя Татьяна Плаксина прошла накануне аварии.