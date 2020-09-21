Анна Седокова ответила хейтерам после свадьбы с Янисом Тиммой

21.09.2020, 10:53, Разное

Анна Седокова вновь пошла под венец, выйдя замуж за своего возлюбленного – Яниса Тимма. В своем микроблоге Instagram артистка ответила хейтерам, которые начали ей писать нелицеприятные вещи после бракосочетания с баскетболистом.

В прошлом году поклонники осуждали Анну Седокову за то, что она увела Яниса Тимма из семьи, где был маленький ребенок. Однако певица заявила, что не намерена оправдываться, так как ими руководили настоящие и искренние чувства. Даже после свадьбы со спортсменом нападки в адрес певицы не прекратились. Как отметила Анна Седокова, негативные комментарии, зачастую, оставляют женщины, которым за 40 лет.

Артистка рассказала, что в 22 года, когда она уходила от первого супруга с годовалой дочкой на руках, мать убеждала ее, что «разведенка никому не нужна». Муж изменял певице и злоупотреблял спиртным, поэтому она не могла оставаться в этих отношениях. Анна Седокова убеждена, что «на себе нельзя ставить крест», поэтому ежедневно доказывает матери, что она была неправа тогда.

По словам знаменитости, после свадьбы ей часто начали писать женщины за 40 лет, основную часть которых составляют блондинки. Они оставляют «едкие» комментарии и позволяют себе оскорблять детей певицы. Однако Анна Седокова понимает, что такие хейтеры пишут «о себе», так как она является отражением их собственных комплексов. Свой пост в Instagram новоиспеченная супруга Яниса Тимма посвятила вере в себя и отметила, что жизнь может кардинально измениться в любом возрасте. Если бы она послушала мать, то ее счастливая судьба закончилась бы еще в 22 года.