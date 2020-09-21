Анастасия Волочкова похвасталась кольцом и рассказала о важной для нее дате

21.09.2020, 10:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок, на котором на фоне моря запечатлены ее рука и возлюбленного. Балерина похвасталась огромным кольцом, снятым крупным планом, а также пояснила о важной для нее дате.

По словам Анастасии Волочковой, она является очень романтичной натурой. Знаменитость придает большое внимание датам, которые вызывают у нее светлые и радостные эмоции. Например, с числом 20 у нее многое связано в жизни. Это дата рождения балерины в январе. Кроме этого, 20 сентября у танцовщицы и ее таинственного спутника был свой, особенный повод, чтобы отметить этот день. Балерина призналась, что теперь с трепетом вспоминает время, которое они провели на отдыхе в Турции.

Анастасия Волочкова написала в посте, что бывают такие дни, которые «дороже года». Кроме этого, звезда призналась, что не обращает внимания на жизненные полосы, будь они хоть «серо-буро-малиновые». Она всегда старается идти своим путем и не теряет веры в лучшее.

Недавно поклонники осуждали видео, на котором Анастасия Волочкова в нетрезвом виде флиртовала со своим коллегой Никитой Джигурдой. В разговоре с актером балерина заявила, что ей нужно «чудище для сексуальных игр», а после этого разрешила проверить, натуральная у нее грудь или нет. Однако вскоре после публикации балерина удалила провокационный видеоролик.