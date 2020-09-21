Российские и армянские военные начали учения «Кавказ-2020» в Армении

21.09.2020, 10:48, Новости дня

Российские и армянские подразделения приступили к совместным действиям на полигоне Алагяз в Армении в ходе начавшихся в понедельник стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В розыгрыше практических действий в период с 21 по 26 сентября задействованы мотострелковые подразделения, авиация и средства ПВО Южного военного округа и Вооруженных сил Армении под руководством командующего Объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

В ходе учений командование оценит готовность подразделений Южного военного округа к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, а также защите интересов и обеспечению безопасности двух стран.

Маневры проходят при строгом соблюдении противоэпидемических мер, связанных с пандемией коронавируса. Участники находятся под наблюдением медиков.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в РФ с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».