Адвокат рассказал о результатах экспертизы тела Марцинкевича по фотографии

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21.09.2020, 10:48, Новости дня

Повреждения на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО, были нанесены не им самим, сообщил адвокат семьи Алексей Михальчик.

«Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима», – сказал ТАСС Михальчик.

По его словам, результаты исследования показали, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич не мог нанести себе сам, «вероятно, это сделал кто-то другой». 

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. По сообщениям СМИ, в своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Следственный комитет РФ по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СКР сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.



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