Дождь из мертвых ворон выпал под Саратовом

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21.09.2020, 10:43, Разное

Очевидцы сняли на видео множество вороньих тушек, лежащих на одной из дорог города Балаково Саратовской области, передает Life.ru. Пользователи Сети поделились множеством вероятных причин, которые могли привести к этому дождю из мертвых птиц. Версии располагались в самом широком спектре от разрыва сердец из-за салюта до пагубного действия излучения 5G и знамения скорого конца света. Настоящую причину произошедшего должны будут установить специалисты управления ветеринарии правительства Саратовской области.



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