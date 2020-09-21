 

Соратница Тихановской обратилась к белорусам из СИЗО: Я ни о чем не жалею

21.09.2020, 10:43, Разное

О задержании соратницы Светланы Тихановской стало известно 7 сентября. По словам очевидцев, группа неизвестных напала на
Марию Колесникову
в Минске, затолкала ее в автобус и увезла в неизвестном направлении. В тот же день появилась информация, что оппозиционера задержали при попытке нелегально пересечь границу с Украиной.

Спустя два дня Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой. В отношении члена Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело за призывы к захвату власти. Ее соратники в свою очередь заявили журналистам, что произошедшее напоминает похищение. Политик не раз получала угрозы.

Сейчас Колесникова находится в СИЗО. Оппозиционер призналась, что скучает по соотечественникам, и передала им привет. Соратница Светланы Тихановской призвала белорусов не бояться быть свободными. “Свобода стоит того, чтобы за нее бороться.
Я ни о чем не жалею и поступила бы также”, – приводит ее слова телеграм-канал Виктор Бабарико.

Напомним, 18 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Координационного комитета, который займется вопросом обеспечения мирного трансфера власти. С лидерами совета жестко расправились власти республики: одних оппозиционеров выдворили из страны, других отправили в тюрьму.



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