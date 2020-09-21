Стать пенсионером в Крыму

21.09.2020, 10:40, Разное

Жителям полуострова массово отказывают в назначении пенсий.

За 6 лет крымские суды рассмотрели около полутора тысяч дел об отказе в назначении пенсий. В основном иски к Пенсионному фонду (ПФР) подают те, кто не может подтвердить стаж, полученный на полуострове в украинский период. Самостоятельно добытые через Киев справки ПФР не принимает, а официальные запросы идут слишком медленно. Больше всего не повезло тем, кто на момент присоединения к РФ жил на полуострове без прописки: им по принятым специально для Крыма «переходным» законам пенсия не положена совсем.

Украина молчит

В декабре 2019 года житель Джанкойского района Крыма Владислав Романович начал оформлять пенсию. Но крымское отделение пенсионного фонда неожиданно отказалось признавать его стаж.

«Мне сказали, что записи в трудовой книжке и архивные справки их не интересуют, нужно подтверждение стажа с Украины: пенсионный фонд посылает официальный запрос, на который приходит официальный ответ. Но украинская сторона на запросы из Крыма не отвечает. Из 30 с лишним лет стажа мне насчитали всего 11. Значит, права на пенсию нет», — говорит Романович. — Всю жизнь я работал здесь, на границе Крыма: то в Херсонской области, то в Джанкойском районе. В 1976 году закончил училище в Николаеве, поработал на заводе в Запорожье, потом женился и переехал в Херсонскую область. Работал на орошении, комбайнером, механизатором. Зарплату получал — по 600 советских рублей на руки. В то время за такими деньгами люди в Магадан ездили золото мыть, а я на юге столько делал. По 17 часов работал, из комбайна к концу дня просто выпадал».

В 1996 году семья Романовичей переехала в Джанкойский район Крыма, где Владислав устроился трактористом. Когда колхоз развалился, он некоторое время был рабочим в соседней воинской части, а в 2002 году снова поехал в Херсонскую область работать на сельхозпредприятии гидротехником.

«В 2014 году, когда полуостров стал российским, меня с работы попросили», — вспоминает Романович. С тех пор он летом занимается хозяйством, а в межсезонье подрабатывает истопником в сельской школе.

Перед пенсией Романович загодя съездил в Херсон, где нашел в архивах записи о своей трудовой деятельности, сделал копии. Их и принес в крымское отделение ПФР, но документы не приняли.

«Они трижды сами посылали запросы в украинские архивы, но ответы не пришли, — уточняет Владислав. — В итоге в пенсии мне отказали».

Романович решил обратиться в суд. Нанял юриста, оформил доверенность, составил иск. Уже на этапе подготовки к суду узнал, что пенсионный фонд начислил ему «социальную пенсию» — 7400 рублей. Накануне первого заседания она подросла до 9400 рублей.

Но факт назначения пенсии Владислава не остановил. Суд состоялся, иск был удовлетворен частично. Романовичу назначили пенсию 10 500 рублей. «За 40 лет тяжелейшего труда, потерянного здоровья. Я на полях загубил свой позвоночник, работал с сельхозхимией, страшными ядами, всю жизнь лечусь», — сетует пенсионер. (Впоследствии ПФР снова снизил размер пенсии Романовича, в сентябре ему пришло 7 968 рублей.)

Жители Крыма, значительную часть жизни отработавшие на предприятиях советской и постсоветской Украины, имеют такое же право на пенсию в России, как и другие граждане РФ. По соглашению, подписанному странами-членами СНГ в 1992 году, житель любого государства, входящего в Содружество, может оформить пенсию по месту жительства, при этом при назначении пенсии будет учитываться трудовой стаж, приобретенный на территории любого из государств СНГ. При переезде из страны в страну в пределах СНГ, выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, а на новом месте — назначается вновь.

Есть лишь одно обязательное условие для получения пенсии в России: после 2002 года житель должен платить взносы в пенсионный фонд той страны, где он работает.

Однако по данным ГАС «Правосудие», за шесть российских лет крымские суды рассмотрели более 1500 исков, связанных с отказом в выплате пенсий. В 60% случаев они были удовлетворены полностью или частично, в 5% в удовлетворении иска заявителям было отказано.

Изучив судебные акты, находящиеся в открытом доступе, «Новая» выяснила: в основном пенсионный фонд не признает стаж, указанный в трудовой книжке, из-за плохого почерка, размытой печати, неправильно оформленной записи о приеме или увольнении с работы. Встречаются отказы, связанные с невозможностью установить, в какой валюте человек получал зарплату в 90-е годы: на Украине после развала СССР ходили советские рубли и купоны, затем карбованцы и лишь с сентября 1996 года — гривны.

Подобные причины отказа в пенсии встречаются и в делах против пенсионного фонда в других субъектах РФ, но есть и типично крымские проблемы. Около трех десятков дел в судах Крыма аналогичны делу Романовича: «компетентные органы Украины» отказываются отвечать на запросы о подтверждении трудового стажа, приходящие из отделения ПФР в Крыму. И люди остаются без пенсии.

Владислав Романович смог самостоятельно выехать на Украину и взять справки, подтверждающие стаж. Они стали дополнительным аргументом в суде. Но что делать тем, кто не может покинуть пределы Крыма из-за проблем с документами, по состоянию здоровья или по идеологическим причинам?

«Ваши данные съедены крысами»

Есть в Крыму еще одна категория людей, которой не удается подтвердить свой стаж и размер отчислений в пенсионный фонд, — индивидуальные предприниматели и их сотрудники.

Александр Внуков из Ялты обратился за пенсией в январе 2020 года. Документы он собрал заранее, но оказалось, что годы его работы директором частного предприятия в Ялте при Украине подтвердить нечем: архив в фирме никто не вел, а подтверждающие отчисления в ПФУ платежные документы и отчеты Пенсионный фонд РФ не рассматривает.

«Запись в трудовой книжке о том, что я с 1996 года работал директором предприятия в Ялте, у меня есть, — говорит Внуков. — Я поехал на Украину и взял в пенсионном фонде персонификацию — полученные совокупные отчисления и коэффициенты с 1996 по 2014 год. Нашел отчеты, которые сдавались в пенсионный фонд и налоговую при Украине, — там есть и моя зарплата, и все обязательные платежи».

Фото: РИА Новости

Но этих документов оказалось недостаточно. «Мне письмо пришло, что им [ПФР] надлежало получить информацию из Украины. Надо подождать. Три месяца подождал, и оказалось, что украинская печать предприятия, где я работал с открытия, недействительна: на ней написано «Республика Крым», а с 1996 года на ободке должно быть «Автономная Республика Крым». Последний раз они мне позвонили и попросили принести зарплатные ведомости с 1997 по 2014 год — помесячные. Мы не архивировались, у меня за этот период сменилось много бухгалтеров, два бухгалтера уже умерли. Я в таком объеме вряд ли смогу предоставить сведения…»

Еще один период стажа Александру не зачли из-за помарки в трудовой книжке. «Попросили сходить в архив, подтвердить факт работы. Я сходил, там мне сказали, что архивные данные найдены, но съедены крысами». В итоге выпало еще семь лет.

Пенсию Внукову начислили лишь в конце июля. В размере 9300 рублей.

Предприниматели в Крыму не могут доказать уплату взносов в пенсионный фонд Украины: после присоединения Крыма к РФ базы с персонифицированными данными стали недоступны. Взять выписки по пенсионным счетам можно на Украине, но ПФР их не принимает, предпочитая самостоятельно посылать запросы, на которые украинская сторона предсказуемо не отвечает.

Прописка без права на пенсию

Среди судебных актов ГАС «Правосудие» обнаружилось еще несколько любопытных дел, в которых крымчанам отказывали в пенсии из-за отсутствия прописки на день принятия Крыма в состав России. Дело в том, что в марте 2014 года гражданами РФ были признаны все крымчане, постоянно проживающие на полуострове. Подтверждением факта проживания служила печать о прописке в украинском гражданском паспорте. Все, у кого она была, получили российские паспорта без проволочек — с регистрацией по месту жительства с той же датой, что и в украинском паспорте.

В июле 2014 года был принят специальный Федеральный закон № 208 «Об особенностях пенсионного обеспечения жителей РФ, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», где сказано, что факт постоянного проживания на момент 18 марта 2014 года доказывается отметкой в российском паспорте или свидетельством о регистрации по месту жительства.

Однако многие на Украине жили и живут вообще без прописки. В жизни обычных жителей она ни на что не влияет: без нее можно спокойно устроиться на работу, получить медицинскую помощь, поступить в учебное заведение. Поэтому некоторые коренные жители Крыма, никогда не покидавшие полуостров, оказались без заветной печати.

Им пришлось отстаивать право на российское гражданство в судах, доказывая факт постоянного проживания показаниями свидетелей, наличием трудовых договоров, выписками с банковских счетов и т.д. У них печать о прописке в российском паспорте была проставлена значительно позже марта 2014-го.

Теперь им приходится доказывать в судах еще и право на пенсию. Крымское отделение ПФР отказывает им в выплатах, ссылаясь на 208-ФЗ для «постоянно проживающих граждан».

Почему пенсия не может быть назначена на общих основаниях, в рамках пенсионного соглашения между странами СНГ от 1992 года, в судебных решениях не поясняют. Только ссылки на уже привычное «отсутствуют подтверждения трудового стажа со стороны компетентных органов Украины».

Получается, люди, всю жизнь прожившие в Крыму и не имеющие никаких связей с Украиной, должны ехать в соседнее государство и искать там подтверждение их крымского трудового стажа. Но какой смысл, если эти с трудом добытые документы у них все равно не примут?

Фото: РИА НовостиПриходить за пенсией нужно заранее

В крымском отделении Пенсионного фонда РФ «Новой газете» пояснили, что трудовой стаж граждан, работавших на территории Украины (и других стран СНГ) засчитывается на основании:

записей в трудовой книжке — для работы до 30 ноября 1991 года;

при подтверждении стажа компетентными органами Украины — с 1 декабря 1991 года по 1 января 2002 года;

при подтверждении компетентными органами Украины не только факта трудоустройства, но и уплаты пенсионных взносов в пенсионный фонд — с 1 января 2002 года.

Запросы в учреждения Украины из Крыма направляются через пенсионный фонд Ростовской области. Ответы приходят через девять месяцев. Сейчас из-за коронавируса сроки еще растянулись. Поэтому Пенсионный фонд рекомендует обращаться за назначением страховой пенсии в Крыму как минимум за два года до наступления права на ее получение.

В трудовых книжках жителей действительно встречается много неточностей и исправлений. В этом случае записи в ней можно подтвердить письменными трудовыми договорами, справками, выданными работодателем или государственными органами, выписками из приказов, лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы. Все документы должны быть оформлены в соответствии с действовавшим на момент работы трудовым законодательством. В случае утраты документов подтвердить стаж можно и показаниями не менее двух свидетелей, которые работали с заявителем на одном предприятии и могут подтвердить это документально.

В отдельных случаях стаж крымчан, полученный до 1 января 2015 года, который не может быть доказан документально, может подтвердить специальная комиссия по обеспечению пенсионных прав граждан, созданная Совмином Крыма. Обратиться к ней можно через Пенсионный фонд. Эта же комиссия рассматривает пенсионные дела крымских предпринимателей, украинский стаж которых невозможно подтвердить, поскольку ПФР не имеет доступа к персонификациям, которые вел в Крыму до марта 2014 года пенсионный фонд Украины.

Если вышеуказанные способы не сработали, житель вправе обратиться в суд.

Что касается крымчан, у которых нет документов, подтверждающих факт постоянного проживания на территории полуострова на момент присоединения Крыма к РФ — отметки в паспорте или свидетельства о регистрации, для них период работы, начиная с января 2002 года, при исчислении размера пенсии не учитывается. Его можно включить в стаж только при условии официального подтверждения уплаты пенсионных платежей со стороны того государства, где человек жил и работал. Если он трудился в Крыму, придется обращаться с запросом на Украину.

Екатерина Резникова

— специально для «Новой»,

Крым