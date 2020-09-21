Журналист из ФРГ рассказал, на каких условиях немцы готовы простить Россию за ГДР

21.09.2020, 10:37, Разное

Немецкий журналист, историк и обозреватель Александр фон Брандт в своей статье для газеты Bild перечислил условия, на которых народ Германии будет готов «простить Россию» за события конца Второй мировой войны и создание ГДР.

В очерке «Простить, но забыть?..» Брандт отмечает, что для благосклонности немцев русским следует выполнить два ключевых пункта. Во-первых, Россия должна будет «снести многочисленные антинемецкие монументы, поставленные при советском режиме». Некоторые из них немцы позволят поместить в музеи, однако в общем и целом, отмечает автор, «эти памятники целенаправленно разжигают ненависть к немецкому народу, напоминают о неудобных страницах его истории и в духе дружбы могут подлежать только забвению».

Вторым условием является полное и безоговорочное раскаяние за преступления советских солдат на немецкой земле и оккупацию восточной части Рейха. Брандт пишет, что «русские топтали своим сапогом восточные земли в течение более чем 40 лет» и должны первыми поднять вопрос репараций за существование ГДР. В ответ, считает он, Берлин мог бы проявить великодушие и ограничиться приемом обратно в свой состав Калининградской области.

– Мы можем задать России ещё много неприятных для неё вопросов и многое потребовать по праву — это в конечном итоге будет зависеть только от политической воли нашего руководства. Однако эти два пункта обязательны к выполнению вне зависимости, при любом режиме и при любых внешних условиях. В противном случае, как это делаю я и тысячи других сознательных сограждан, нашей нации не стоит пожимать руку русским, участвовать в их бизнесе или относиться к ним с терпимостью. Полное раскаяние или принципиальная вражда – вот в какой выбор нас поставили, – заключил Брандт.