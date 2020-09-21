Российский рынок новых электромобилей в августе вырос на 62%

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21.09.2020, 10:25, Новости дня

В ходе исследования российского авторынка обнаружен высокий спрос на электрокары.

Вместе с тем специалисты склонны полагать, что повлияло на данную динамику то обстоятельство, что отменены ввозные пошлины на электрические машины в страны ЕАЭС. Таким образом, производители получили возможность применять уменьшенные наценки на автомобили, которые доступны в продаже. Всего за первое полугодие в РФ продали порядка 2,5 тысяч электрических машин, что на 45,7% больше, чем годом ранее.

Также указано, что самыми востребованными у отечественных покупателей остаются автомобили Nissan Leaf, на которые приходятся около 94% от общей доли продаж. Кроме того, именно японский экземпляр в первом полугодии приобрели свыше 2,3 тысяч клиентов, высоко оценивших характеристики модели.



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