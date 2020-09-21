Volvo повысил цены на пять моделей в России

21.09.2020, 10:25, Новости дня

Специалисты констатировали, что автомобили шведского автогиганта Volvo стали дороже на российском рынке в минувшем месяце.

В частности, стоимость популярного седана Volvo S60 теперь составит от 2,53 до 3,3 миллиона рублей в различных комплектациях. Более того, специалистами обнаружено удорожание популярной модели V90 Cross Country, которая с учетом удорожания доступна от 3,7 млн рублей, а в максимальной модификации продается в РФ за 4,4 миллиона рублей. Что касается компактного кроссовера Volvo ХС40, то его ценник составляет от 2,41 млн рублей, а предельная комплектация продается за 3,31 млн рублей.

В более увеличенной версии Volvo ХС60 цена достигает 3,41 млн рублей. Полноразмерная модель Volvo ХС90 увеличилась по цене до 4,38 млн рублей в базовой комплектации, а максимальная версия продается за 6,56 млн рублей.