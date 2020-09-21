 

Posylka.net расширяет базу курьерских служб и транспортных компаний

21.09.2020, 10:23, Разное

Как отметили разработчики, теперь сервис способен в автоматическом режиме обрабатывать трек-номера более 800 служб, определяя перевозчика и выдавая актуальную информацию об отправлении.

С таким покрытием повысится не только комфорт и скорость отслеживания любых отправлений, но и уровень защиты потребителей от различного рода мошенников, недобросовестных продавцов, утерянных в пути или “зависших” на таможне посылок.

Вся информация на одном сайте

Пользователи сервиса теперь могут не только отследить посылку Почты России или посылку, которую везет российская ТК, но и посылки международных, государственных и коммерческих курьерских служб. Например, отправления China Post, USPS, “Укрпочты”.

В базе данных компаний, чьи трек-коды поддаются автоматической обработке, представлены популярные негосударственные перевозчики – “Aliexpress Shipping”, “Новая почта”, “Деливери”, UPS, “СДЕК” и десятки других известных компаний, занимающихся логистикой, как за рубежом, так и в пределах страны.

Расширение базы позволит пользователя следить за своими посылками и ценными отправлениями на одном сайте, без необходимости регистрироваться где-то еще, без нужды самостоятельно определять формат трек-кода и перевозчика, сохранять в закладках десятки сайтов ТК и так далее.

Достаточно запросить трек-код у отправителя, а затем следить за местоположением посылки, чтобы в случае форс-мажора вовремя открыть торговый спор или оформить возврат средств.

В браузере и на мобильных устройствах

Для еще большего удобства разработчики сервиса запустили одноименное мобильное приложение и плагин для браузеров.

Отслеживать посылки можно, как на смартфонах и планшетах, так и напрямую в браузере, без посещения сайта. Опция оповещений на телефон или электронный ящик подойдет тем, кто заинтересован в оперативном получении информации, оформляет большое количество отправлений, в том числе с дорогостоящими товарами.

В заключение руководство сервиса акцентировало внимание на бесплатном формате оказания информационных услуг. Для пользователей функционал сайта и приложения остается бесплатным, а количество запросов на отслеживание отправлений – неограниченным.



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