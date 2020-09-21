 

Елизавета II лишила Харви Вайнштейна рыцарского титула

21.09.2020, 10:20, Разное

Елизавета II приняла решение исключить продюсера Харви Вайнштейна из списков рыцарей Превосходнейшего ордена Британской империи. В 2004 году Вайнштейн получил награду в Нью-Йорке из рук генерального консула Великобритании Томаса Харриса с формулировкой “за особые заслуги в своей профессии”.

После скандала с Вайнштейном, разгоревшимся в 2017 году, британские политики обратились с открытым письмом к премьер-министру с требованием лишить Вайнштейна ордена. Запрос был удовлетворен, ведь, согласно регламенту, награда может быть конфискована “у людей, которые сделали что-то, чтобы повредить репутации системы почестей”.

Королева Елизавета IIВесной этого года голливудский продюсер был осужден на 23 года за сексуальные преступления. Затем в апреле в прокуратуре Лос-Анджелеса начало рассматриваться еще одно дело против Харви: речь идет о случае, произошедшем 10 лет назад в одном из отелей Беверли-Хиллз. Допрос потерпевшей прошел еще в октябре 2019 года, а после этого женщина предоставила доказательства того, что преступление произошло в пределах срока исковой давности. По одному лишь этому делу продюсер может получить еще до 4 лет лишения свободы. В мае Харви обвинили еще в четырех случаях изнасилования, произошедших в период между 1984 и 2013 годами. Один из инцидентов произошел на Каннском кинофестивале, другой – на Венецианском. Variety уточняет, что одной из женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны Вайнштейна, на момент совершения преступления было 17 лет. Также в иске упоминаются брат продюсера Боб Вайнштейн, компания Miramax и студия Disney. Согласно документам, они знали о действиях Харви или могли о них догадываться. Так ли это, будет разбираться суд.



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