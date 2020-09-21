 

Кайя Гербер отдыхает в Мексике с бойфрендом Джейкобом Элорди и своими родителями

21.09.2020, 10:20, Разное

Не так давно Кайе Гербер приписывали романы то со звездой сериала “Ривердейл” Коулом Спроусом, то с моделью Карой Делевинь. Но в итоге не вымышленный прессой, а самый настоящий роман дочь Синди Кроуфорд закрутила с экс-бойфрендом Зендаи, актером Джейкобом Элорди, сыгравшим одну из ключевых ролей в сериале “Эйфория”. Сейчас пара вместе с родителями Кайи отдыхает в Мексике.

На фото, доставшимся на эксклюзиве Daily Mail, пара проводит время в уютной обстановке у бассейна курорта Лос-Кабос. Вместе с ними замечены и Синди Кроуфорд с Рэнди Гербером. Влюбленные не стесняются своих чувств в присутствии родителей модели, а сами Синди и Рэнди, похоже, прекрасно общаются с Джейкобом.

Кайя ГерберДжейкоб ЭлордиВпервые папарацци заметили Кайю и Джейкоба в начале сентября: молодые люди просто прогуливались по окрестностям Малибу и вели себя вполне дружелюбно. После этого анонимный источник сообщил изданию E! News следующее:

Джейкоб определенно заинтересован в том, чтобы встречаться с Кайей, но ничего серьезного сейчас между ними нет…. У них много общих друзей, и в прошлом они не раз проводили время вместе. Джейкоб умеет рассмешить Кайю, и семья девушки обожает его.

Также анонимный доброжелатель заявил, что именно Гербер захотела оставить Джейкоба во френдзоне. Однако позднее в сети появилось новое фото пары. По словам очевидца, он увидел Кайю и Джейкоба на улицах Нью-Йорка 7 сентября, и девушка держала Элорди за руку.

Джейкоб Элорди и Кайя ГерберДжейкоб Элорди и Кайя Гербер



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