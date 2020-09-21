Медики: Соя помогает при лечении костного рака

21.09.2020, 10:17, Разное

Ученые, работающие на базе Университета Вашингтона, заявили, что соя может помочь в лечении костного рака. Здесь не идет речь о том, что пациенты должны употреблять большое количество данного продукта. Он может использовать в имплантатах, помогающих костям восстанавливаться после оперативного вмешательства.

Костный рак представляет собой агрессивный вид опухоли. Развитие остеосарком происходит очень быстро, процесс распространения метастазов не заставляет себя ждать. Больше 50% случаев заболевания приходится на детей и молодежь. Медики в ходе операций удаляют большие участки костей, воспалительным процессом осложняется реанимирования костной ткани. Негативно на состоянии организма сказывается и проводимая химиотерапия.

Для лучшего восстановления костей используются имплантаты, которые изготавливаются под каждого конкретного пациента. Они помогают создать опору и обеспечить структуру восстанавливающей кости. Авторы научной работы предложили наполнять медицинские изделия изофлавонами, содержащимся в соевых бобах. Речь идет о классе растительных веществ, которые помогают костям оставаться здоровыми, также уменьшается риск развития остеопороза.

В качестве изофлавонов, взятых из сои, могут выступить глицитеин, гинистеин, дайдзеин. Их в процессе исследования добавляли в материал, предназначенный для костного имплантата. Последний был создан посредством 3D-принтера. Потом получившийся экземпляр совмещали с образцами, в которых содержались здоровые и раковые клетки. Постепенно из имплантата выходили вещества, которые отражались на жизнеспособности последних. Отмечается, что за 11 дней большинство раковых клеток было уничтожены. Что касается здоровых костей, то они росли гораздо быстрее. В перспективе исследователи планируют проверить свои результаты в рамках клинических испытаний.