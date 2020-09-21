Названы компактные кроссоверы, которых не хватает в России

21.09.2020, 10:17, Разное

Эксперты составили список компактных кроссоверов, которых не хватает на рынке России. Они считают, что спрос на эти модели среди отечественных покупателей был бы высоким.

На сегодняшний день по ряду причин в РФ нельзя приобрести Renault Kwid. Эта модель представлена в Индии, где цены начинаются от 3500 евро. Автомобиль прошел через рестайлинг, в рамках которого производитель увеличил структурную жесткость кузова, появилась новая оптика. Также на четыре миллиметра стал больше дорожный просвет. Под капотом расположены атмосферные движки на 0,8 и 1 литра, способные выдавать 54 и 68 лошадиных сил соответственно.

Nissan Kicks отлично покупался бы на платформе В0. Эта вариация также реализуется на рынке Индии. Модификация может похвастаться солидными габаритами и современным интерьером. Под капотом расположен 1,5-литровый движок, способный выдавать 110 лошадиных сил. В качестве КПП предлагается 5 – или 6-ступенчатая «механика».

Субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross на европейском рынке дебютировал в прошлом году. Немецкий производитель не раз говорил о планах начать продавать модель в РФ. Она отличается сдержанным дизайном. Под капотом расположен 1-литровый бензиновый агрегат, способный выдавать 95 или же 115 лошадиных сил.

Toyota Raize на домашнем рынке в Японии бьет все рекорды продаж. В салоне автомобиля могут комфортно разместиться пять человек. Объем багажника составляет 369 литров. В качестве силовой установки выступает 1-литровый бензиновый двигатель на 98 «лошадей». Привод в модели может быть, как передним, так и полным.

Сhevrolet Tracker подошел бы российским потребителям из-за соотношения цены и качества. Автомобиль приспособлен к местным дорогам и обладает внедорожным потенциалом. Под ее капотом установлен 1,8-литровый «атмосферник» на 140 лошадиных сил. Он осуществляет работу в паре с 6-ступенчтой механикой или же автоматом.

Mazda СХ-30 подкупает своими габаритами, стильным внешним видом и качественной внутренней отделкой. Объем багажника составляет 430 литров, а клиренс – 175 мм. Все тормозные механизмы в модели являются дисковыми. Под капотом расположен 150-сильный бензиновый движок на 2 литра. Автомобиль может похвастаться огромным наличием опций и ассистентов.