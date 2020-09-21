 

Людмила Поргина: «Тарзану нужно оставить стриптиз и заняться другим делом»

21.09.2020, 10:17, Разное

Об изменах Сергея Глушко, супруга Наташи Королевой, последнюю неделю говорит вся страна. Актриса Людмила Поргина также высказала свое мнение, заявив, что Тарзану нужно оставить стриптиз и наконец заняться другим делом.
71-летняя знаменитость считает, что пока Сергей Глушко не сменит род занятий, к нему будут регулярно приставать другие женщины. Во время съемок программы «Звезды сошлись» Людмила Поргина заявила: «Тарзану хватит бегать по сцене с голой попой». Кроме этого, актриса не понимает, как на эту ситуацию реагирует взрослый сын Глушко и Королевой – Архип. По мнению вдовы Николая Караченцова, 50-летний стриптизер просто решил заработать деньги на скандальной истории с изменами. Она думает, что незнакомка, которая была в доме знаменитостей – это «проплаченный пиар».

Пару дней назад Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признался, что действительно был неверен супруге. Однако, по его словам, за этот поступок он будет отвечать только перед Богом и Наташей Королевой. Тарзан отметил, что в его жизни есть только одна любимая женщина. Стриптизер уверяет, что его намеренно «ввели в неадекватное состояние».

Как отметила директор певицы – Марина Наринская, у знаменитой пары сейчас все хорошо. Она пояснила ведущей Лере Кудрявцевой, что семья проводит время за границей. Королева и Тарзан вместе много лет, и такой инцидент, по словам директора, произошел впервые. Певица простила своего супруга, но не ожидала, что в их отношения может влезть человек, которому там нет места.



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