Скандалы: Тысяча томов не убедила Мосгорсуд

21.09.2020, 10:15, Разное

Апелляционная инстанция освободила обвиняемых в хищениях миллиардов бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина и бывшего заместителя начальника кредитного управления банка Алексея Горлина

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардных хищениях. В отличие от Басманного райсуда, арестовавшего финансистов, апелляционная инстанция фактически пришла к выводу, что преступления совершались в сфере предпринимательской деятельности и что один из обвиняемых не просто предполагаемый расхититель, а заслуженный ветеран-орденоносец.

Мосгорсуд рассмотрел жалобы адвокатов на продление до 24 октября сроков арестов бывшему зампреду правления банка «БФГ-Кредит» Михаилу Дорогинину и бывшему заместителю начальника кредитного управления банка Алексею Горлину. Под стражу они были взяты 19 июня в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же суд отправил под домашний арест сотрудницу «БФГ-Кредита» Юлию Финкельштейн. В свою очередь, владельцы и председатель правления банка Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, организовавшие, по данным следствия, в 2014–2016 годах хищение более 13 млрд руб. из банка благодаря выдаче сомнительных кредитов, были арестованы заочно для международного розыска. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, за нарушения отозвали еще в 2016 году.

Адвокат Николай Козлобаев рассказал “Ъ”, что, обжалуя очередное продление ареста Михаилу Дорогинину, как и его коллеги, особо не надеялся на успех. Защита отмечала, что финансисты не скрывались, инкриминируемое им преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса обвиняемые не подлежат заключению под стражу. Также обращалось внимание на то, что они являлись к следователю по первому требованию, добровольно выдали информацию с электронных носителей, телефоны и документы, которые интересовали следствие, и готовы с ним и дальше сотрудничать, чтобы доказать свою непричастность к хищениям.

По версии обвиняемых, они лишь выполняли распоряжения собственников и руководителей банка, по большому счету не зная, что делается что-то противозаконное.

Перечислив в своем решении доводы защиты, следствия и поддержавшей его Генпрокуратуры, которые выступали против изменения меры пресечения, опытнейшая судья Мосгорсуда Татьяна Соколова перешла на личности.

Басманный суд, располагая необходимыми сведениями о личностях привлекаемых к уголовной ответственности Михаила Дорогинина и Алексея Горлина, отметила госпожа Соколова, в том числе и указанными в апелляционных жалобах защитников, не в полной мере учел их при решении вопроса о продлении меры пресечения, сделав вывод о невозможности ее изменения на более мягкую. Суд апелляционной инстанции посчитал, что, давая оценку данным, характеризующим обвиняемых, Басманный суд в должной мере не учел, что они являются гражданами России, проживают в столичном регионе и положительно характеризуются. При этом было особо отмечено, что Михаил Дорогинин является ветераном боевых действий, награжденным орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Данный факт приводился защитником Козлобаевым и во время предыдущих слушаний, но следствие и суд истолковали его по-своему, решив, что финансист, в 1980-х годах служивший в МВД Узбекской ССР, от которого он и был откомандирован в Афганистан, может воспользоваться боевым и правоохранительным опытом, а также якобы оставшимися у него связями в правоохранительных органах (в МВД России он не служил), чтобы оказать давление на следствие и свидетелей по делу.

В результате оба фигуранта уголовного дела были освобождены в зале суда — содержание в СИЗО им заменили на домашний арест.

Решение судьи, передавшего фигурантов под контроль УФСИН по Москве, застало правоохранителей буквально врасплох. Представителей тюремного ведомства в суде не оказалось, поэтому освобожденных финансистов под расписку передали адвокатам, которые и развезли их по домам.

Следует отметить, что сейчас, по данным защиты, в уголовном деле около 1 тыс. томов (в основном это изъятая банковская документация), а ущерб по нему может вырасти до 41 млрд руб. Именно такую сумму арбитраж солидарно взыскал с фигурантов расследования по иску АСВ. Причем из числа ответчиков судом был исключен Алексей Горлин, а его коллега Михаил Дорогинин, напротив, в него попал, что вызвало протесты его защиты. Дело в том, что слушание проходило без участия как самого ответчика, так и его представителя. В решении говорилось, что Михаил Дорогинин был надлежащим образом извещен о предстоящем процессе в Мосарбитраже, но на него не явился. Адвокат Козлобаев сказал на это “Ъ”, что в то время его клиент находился в СИЗО, в который никаких вызовов из арбитража, естественно, не поступало.

Николай Сергеев