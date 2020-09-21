 

Путин поручил выпустить облигации для строительства жилья и транспорта

21.09.2020, 10:08, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил обеспечить выпуск инфраструктурных облигаций в сфере жилья и транспорта.

«Правительству РФ обеспечить выпуск инфраструктурных облигаций в целях развития жилищного и транспортного строительства, в том числе для реализации пилотных проектов», – говорится в тексте документа на сайте Кремля.

Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 декабря.



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