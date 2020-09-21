Претендентки на должность судьи Верховного суда: портреты и перспективы

21.09.2020, 10:00, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп ранее назначил трех консервативных юристов, Эми Кони Барретт, Барбару Лагоа и Эллисон Джонс Рашинг, судьями федеральных апелляционных судов, а теперь может выбрать одну из них в качестве кандидата на пожизненную должность в Верховном суде.

Судя по всему, они возглавляют шорт-лист претендентов на место судьи Рут Бейдер Гинзбург, символа либерального движения, которая проработала в Верховном суде 27 лет. Гинзбург умерла в пятницу, за полтора месяца до схватки Трампа и демократа Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах.

Любая из этих трех женщин – 48-летняя Барретт, 52-летняя Лагоа и 38-летняя Рашинг – немедленно заручилась бы поддержкой республиканцев в подконтрольном им Сенате. В этом случае воля сенаторов, вероятно, проложила бы путь целой череде консервативных по смыслу решений Верховного суда в течение ближайшего поколения.

Любая из этих кандидатур также, скорее всего, вызовет сильное сопротивление со стороны демократов, хотя Лагоа была назначена на должность апелляционного судьи, получив поддержку сенаторов от обеих партий (80 голосов «за» при 15 «против»).

Оппозиция демократов объясняется тем, что утверждение любой из них усилит консервативное большинство в девятиместном суде с 5 до 6, и может в течение десятилетий сказываться на решениях суда по целому ряду вопросов, включая аборты, иммиграцию, здравоохранение, религиозную свободу и другие.

Расскажем коротко о каждой из трех судей.

Эми Кони Барретт

Эми Кони Барретт 15 лет преподавала право в Университете Нотр-Дам, одном из самых известных католических университетов США, прежде чем Трамп назначил ее апелляционной судьей в 2017 году. Тогда, выступая против ее назначения, демократы выражали озабоченность по поводу роли религии в ее жизни, о которой она открыто заявляла.

В качестве примера они приводили ее высказывание в университете Нотр-Дам, когда католичка Барретт заявила студентам, что «юридическая карьера – всего лишь средство для достижения цели, а целью является построение Царства Божия».

Сенатор Дайан Файнстайн была одной из нескольких демократов, поставивших вопрос, не станут ли религиозные верования Баррет препятствием для вынесения решений по некоторым делам, особенно, связанным с абортами, против которых выступает католическая церковь.

«Догматы и закон – это две разные вещи, – заявила Файнстайн, обращаясь к Барретт на слушаниях по ее утверждению. – Я думаю, какой бы ни была религия, у нее есть собственные догматы. Закон – это совершенно другое. Мне кажется, что в вашем случае, профессор, когда читаешь ваши речи, то можно сделать вывод, что догматы очень отчетливо проявляются в вас, и это вызывает беспокойство».

Республиканцы считают ее надежным консерватором и видят в ней будущий голос за отмену исторического решения Верховного суда 1973 года о легализации права на аборты в США, однако Барретт выступала с противоречивыми заявлениями о том, как она могла бы проголосовать в делах об абортах.

На слушаниях по утверждению ее на должность судьи апелляционного суда Барретт заявила, что она «будет неукоснительно следовать всем прецедентным решениям Верховного суда» и будет рассматривать такие дела, как дело Роу против Уэйда об абортах как прецедент, имеющий обязательную силу.

«Я никогда не буду считать свои личные убеждения выше закона», – сказала она.

Но она также писала, что судьи не обязаны отстаивать прецеденты Верховного суда, такие как решение об абортах.

Сенат тогда утвердил ее кандидатуру 55 голосами «за» при 43 «против».

Барбара Лагоа

Барбара Лагоа стала первой американкой с кубинскими корнями, назначенной на должность судьи Верховного суда Флориды до того, как в 2019 году стала федеральным судьей. Ее родители бежали с Кубы, когда Фидель Кастро захватил власть над островом в ходе революции 1959 года.

«Она экстраординарный человек, – заявил Трамп. – Я много слышал о ней. У нее латиноамериканские корни, и она пользуется большим уважением – Майами. Большим уважением».

В 2000 году, будучи частным адвокатом, Лагоа входила в группу юристов, которые защищали проживавших в Майами родственников Элиана Гонсалеса – кубинского мальчика, оказавшегося в центре драматического спора об опеке между его отцом на Кубе и его родственниками в Майами. В конце концов, мальчик был возвращен на Кубу.

Лагоа более десяти лет занимала должность судьи штата, прежде чем губернатор Флориды Рон ДеСантис назначил ее судьей Верховного суда Флориды в январе 2019 года.

«Она воплощает в себе саму суть судьи», – заявил тогда он.

Лагоа давала понять, что будет интерпретировать законы так, как они написаны.

«Роль судей заключается в том, чтобы применять на практике, а не изменять работу народных представителей», – заявила она тогда. Менее чем через год Трамп предложил ее на вакантную должность судьи апелляционного суда.

Эллисон Джонс Рашинг

Эллисон Джонс Рашинг была утверждена судьей апелляционного суда в прошлом году. Республиканцы поддерживали ее, демократы выступали против, и голосование произошло в соответствии с партийной принадлежностью законодателей: 53 голоса «за» при 44 «против».

Демократы, поборники гражданских прав, организации геев и лесбиянок выступали против ее кандидатуры.

Они ссылались на ее стажировку в «Альянсе в защиту свободы» (Alliance Defending Freedom) – базирующейся в Аризоне консервативной христианской юридической некоммерческой организации, вставшей на защиту в Верховном суде интересов кондитера из Колорадо, который отстаивал свое право отказаться выпекать торт для свадьбы однополой пары. В другом деле с ее участием компаниям разрешили отказываться предоставлять своим сотрудникам медицинские страховки, покрывающие расходы на контрацептивы, если это противоречило религиозным убеждениям владельцев.

Кроме того, Рашинг отстаивала Закон о защите брака, определявший брак как союз между мужчиной и женщиной. Рашинг заявляла, что она согласна с четырьмя консервативными судьями, высказавшими особое мнение, когда Верховный суд отменил это положение в 2015 году.

Старший юрисконсульт «Альянса в защиту свободы» Тим Чендлер выступил в защиту Рашинг, заявив: «Сенат утвердил не только высококвалифицированного юриста, но и принципиальную женщину, обладающую профессиональной компетентностью, которая ведет себя так, как должен вести себя судья».