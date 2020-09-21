Акриса Любовь Аксенова рассказала об ощущениях в гробу

21.09.2020, 9:53, Разное

Известная российская актриса Любовь Аксенова опубликовала фото, сделанное в гробу. Она поделилась с подписчиками своими ощущениями от пребывания там.

У Аксеновой сразу же пробежала мысль о том, что еще вчера она ходила по красной дорожке. Эффектности антуражу добавляли приборы с ярким светом. На удивление актрисы, гроб оказался довольно удобным местом. В последнее время Аксенова очень много летала и работала, поэтому была готова спать с открытыми глазами. Однако она бодрила себя и заявила, что отдохнет на том свете.

На Аксеновой было надето черное платье в горошек. Судя по хэштегам, на фото показана сцена из сериала «Настя, соберись!», где актрисе досталась главная роль. Подписчики неоднозначно восприняли подобную публикацию. Некоторые признались, что сначала испугались, увидев в ленте Аксенову в гробу. В то же время нашлись и те, которые заявили, что звезда сериала «Бывшие» является замечательной актрисой, которая без труда может выполнить любую установку режиссера, даже если приходится ложиться в гроб.