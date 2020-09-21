Выяснилось, какое наследство оставил Михаил Борисов

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21.09.2020, 9:53, Разное

Стало известно, какое наследство оставил известный российский телеведущий Михаил Борисов. На момент его кончины было оставлено завещание. Близкими родственниками звезды телеэкрана являются старшая сестра Нина, сын Вениамин и дочь Мария.
Михаил Борисов скончался 20 сентября на 72-м году жизни. Его окружение знает, что ведущий являлся суеверным человеком. Например, девять месяцев назад Борисова спрашивали, кто может заменить его на работе, а он очень болезненно реагировал на подобные запросы.

Борисов не приобрел заграничные виллы и особняки. Своим родственникам ведущий оставил квартиру в Москве. Она будет делиться между сыном и дочерью, поскольку они относятся к числу наследников первой очереди. К слову, последняя жила недалеко от отца. Она часто приносила родителю различные блюда собственного приготовления.

Михаил Борисов при жизни хорошо обращался с родной сестрой Ниной. Однако она не имеет права претендовать на квартиру брата.



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