Назван снижающий риски развития болезней сердца гарнир

21.09.2020, 9:53, Разное

Диетологи назвали гарнир, употребление которого защищает от болезней сердца. Эксперты рекомендуют отказаться от белого риса в пользу коричневого сорта, содержащего белки, минералы и необходимую кишечнику клетчатку.

Эксперты отметили, что коричневый рис не только оказывает влияние на пищеварение, но и способен бороться с воспалительными процессами. В его составе в большом количестве содержатся антиоксиданты и селен, все это способствует снижению рисков развития сердечных заболеваний или рака толстой кишки или груди.

Кроме того, магний в коричневом рисе препятствует накоплению холестерина в артериях. Повысить положительный эффект коричневого риса можно при добавлении в рацион белковой пищи или зелени. Из риса данного сорта можно готовить не только гарнир, но и добавлять его в салаты или супы. Также коричневый рис может стать основой для плова.