В РФ предложили дать право властям сносить любые многоквартирные дома

21.09.2020, 9:48, Новости дня

Проект поправок к Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Документ предлагает дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан», сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», Жилищный кодекс предлагается дополнить ст. 48.2, согласно которой решение о включении в такую программу может быть принято с одобрения двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы разрешается одной третью голосов. Порядок учета голосов должны определить местные власти.

Так, переселенцам обещано равнозначное жилье (с не меньшим числом комнат и жилой площадью) в своем населенном пункте, а если тот имеет «внутригородское деление» – в том же районе. Собственники также могут выбрать взамен старого жилья равноценную квартиру или денежную компенсацию. Интересно, что само понятие реновации в документе не упоминается.

В обосновании к новому законопроекту говорится, что расходов из бюджета он не потребует, а финансирование должны найти местные власти.

При этом в тексте определен порядок привлечения инвесторов к стройкам – через аукционы. В них смогут участвовать компании с минимум трехлетним опытом строительства многоквартирных домов, сдавшие хотя бы 5 тыс. кв. м. квартир. По итогам работ они должны передать властям коммунальную и другую инфраструктуру.

Ключевым понятием законопроекта выступает «комплексное развитие территорий». Решение о таком развитии и последующем привлечении инвесторов местные власти смогут принимать, если половину территории занимают, например, аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции. Новый механизм комплексного развития территорий, говорится в пояснительной записке, поспособствует «обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан». Между тем формулировки поправок во многом совпадают со скандальным правительственным законопроектом 2018 года о комплексном развитии территорий с принудительным изъятием недвижимости для муниципальных нужд по инициативе муниципалитетов.

В январе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах».