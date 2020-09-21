 

Генконсульство подтвердило гибель россиянки на юге Турции

21.09.2020, 9:48, Новости дня

Гражданка РФ погибла в результате несчастного случая в Кемере на юге Турции, сообщили в в генконсульстве РФ в Анталье.

«Мы подтверждаем факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса», – передает ТАСС слова представителя генконсульства.

«Консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину», – добавили в дипмиссии.

Ранее издание Milliyet сообщило, что гражданка РФ погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере. 



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