Генконсульство подтвердило гибель россиянки на юге Турции
21.09.2020, 9:48, Новости дня
Гражданка РФ погибла в результате несчастного случая в Кемере на юге Турции, сообщили в в генконсульстве РФ в Анталье.
«Мы подтверждаем факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса», – передает ТАСС слова представителя генконсульства.
«Консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину», – добавили в дипмиссии.
Ранее издание Milliyet сообщило, что гражданка РФ погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере.
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