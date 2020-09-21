Жириновский рассказал о выгоде России от поддержки Лукашенко

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21.09.2020, 9:43, Разное

В эфире популярного ютуб-шоу “Соловьев
LIVE” политик отметил, что Россия может извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Владимир Жириновский предложил Кремлю использовать президента Белоруссии в своих целях, чтобы Александр Лукашенко поступал, как надо.

Например, белорусский лидер может приказать военнослужащим перейти границу с Украиной, чтобы догнать диверсантов, которые якобы совершили что-то противоправное на территории республики. При этом в составе спецназа будет много российских силовиков.

“Через Лукашенко начать беспокоить Украину с севера. Чтобы он на это пошел, базы и войска разместить там”, – выразил мнение политик.

Также руководитель фракции ЛДПР посоветовал объединить предприятия России и Белоруссии, а также всю экономику и армию. По его словам, Москве следует проводить “имперскую политику”, чтобы все ее боялись, как когда-то боялись царя и советскую власть.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, чем завершится кризис власти в Белоруссии. Политик предположил, что Белоруссия останется суверенным и независимым государством, однако ее полностью будет обеспечивать Россия. “Республика будет на иждивении”, – заявил лидер ЛДПР.



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